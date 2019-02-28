С начала этого года определенные круги, которым азербайджано-грузинская дружба что кость в горле, затеяли кампанию по очернению этих отношений. Был предпринят ряд шагов, подброшен ряд провокаций. Акцент делался на грузинскую общественность, так как в Азербайджане восприятие армянской пропаганды нулевое.

Армянские и проармянские пропагандисты предприняли попытку поссорить два народа и заставить Баку и Тбилиси засомневаться друг в друге и в верности данным обязательствам. В частности, с армянской подачи в Грузии заговорили о якобы угрозе азербайджанского газа суверенитету страны. Как известно, на сегодня большую часть потребностей Грузии в газе удовлетворяет азербайджанская сторона.

Данный тезис не получил большого распространения. Основная часть грузинских экспертов и политиков стались при том мнении, что Азербайджан обеспечил энергетическую безопасность Грузии и позволил ей не ставить под вопрос свой суверенитет из-за зависимости от российского газа. Кроме того, подчеркивается значимость инициированных Азербайджаном международных транспортных коридоров, в которых задействована Грузия безо всякой нагрузки на свой бюджет. Наоборот, страна получает от участия в азербайджанских проектах немалые дивиденды.

Отметим, что вдохновение армянские провокаторы черпали в неосторожных заявлениях некоторых кандидатов в президенты Грузии в ходе предвыборной гонки. Но выборы завершились, и первый свой региональный визит Президент Грузии Саломе Зурабишвили совершила именно в Азербайджан. А это говорит о многом. Например, о крушении надежд поссорить Баку и Тбилиси, которых связывают многие годы полного взаимопонимания. Вряд ли в Грузии забудут, как поддержал ее Азербайджан в холодную зиму после августовской войны и потери территорий. Эта поддержка дорогого стоит. И главное - грузинский народ может продолжать всегда на нее рассчитывать.

Азербайджан и Грузия и впредь будут поддерживать друг друга. Об этом четко сказал Президент Ильхам Алиев в своем заявлении для прессы после встречи с госпожой Зурабишвили.

"Наши народы веками были рядом, вместе. Мы всегда жили в условиях дружбы и братства. И сегодня дружеские и братские связи являются основным фактором для наших межгосударственных связей. Мы выстраиваем межгосударственные отношения на этом прочном фундаменте", - подчеркнул азербайджанский лидер, добавив, что две страны постоянно поддерживают друг друга в рамках международных организаций и проявляют солидарность в вопросах территориальной целостности.

Говоря о повестке бакинской встречи, Президент Ильхам Алиев отметил, что значительная часть нашего сотрудничества касается энергетического сектора, и в Баку была широко обсуждена эта тематика.

Энергетическое сотрудничество Азербайджана и Грузии берет начало еще в 90-х, когда нефтепроводом Баку-Супса были соединены Каспийское и Черное моря. Далее последовали энергетические коридоры Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, в 2017-м была запущена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. А сейчас ускоренными темпами реализуется проект "Южный газовый коридор" - Это - крупнейший в регионе инфраструктурный проект.

Обсуждались в Баку и вопросы гуманитарного, культурного сотрудничества, туризма и образования.

"Наши народы веками были рядом, вместе. Мы всегда жили в условиях дружбы и братства. И сегодня дружеские и братские связи являются основным фактором для наших межгосударственных связей. Мы выстраиваем межгосударственные отношения на этом прочном фундаменте. Сегодня Грузия и Азербайджан успешно сотрудничают во всех сферах.

На высоком уровне находятся наши политические связи, регулярно проводятся встречи, консультации высокого уровня. Мы постоянно поддерживаем друг друга в рамках международных организаций. Во всех международных организациях Грузия и Азербайджан постоянно проявляют солидарность и поддерживают друг друга в вопросах территориальной целостности", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Президент Грузии в свою очередь заявила, что высказанные азербайджанским коллегой мысли очень близки ей. Два государства, по ее мнению, вместе прошли большой путь и близки как географически, так и исторически. "Я ощущаю близость и дружбу в каждом вопросе", - сказала госпожа Зурабишвили.

"В конце прошлого и начале нынешнего веков мы реализовали поистине крупномасштабные проекты в энергетическом секторе. Мы показали всему миру, что этот регион является центральным, а коридор стабильным, что в этот регион можно вкладывать крупные инвестиции. Основная цель, стоящая перед нами сейчас, заключается в том, чтобы наметить еще более крупномасштабные проекты.

Транспортный коридор очень важен, он действительно является краеугольным камнем нашего сотрудничества. В сегодняшнем мире транспорт - это сфера, имеющая большой потенциал. Транспортный сектор очень важен для мира. Соединение Азии, Китая и Европы - очень актуальный вопрос, и мы идем по этому пути", сказала высокая гостья.

Саломе Зурабишвили также рассказала о планах при поддержке Европейского Союза добиться развития связей и логистики между портами Румынии, Болгарии и Грузии и намерении вместе с Азербайджаном до конца использовать эти возможности.

Из сделанных заявлений однозначно следует, что Грузия продолжает оставаться заинтересованной в совместных проектах с Азербайджаном и не находится в поиске новых основных стратегических партнеров, как об этом хотят думать в Армении. Азербайджано-грузинские отношения, как подчеркивали лидеры двух государств, находятся на очень высоком уровне и недостижимы для провокаций.

Отметим, что разрыв азербайджано-грузинской дружбы является одной из основных задач, лоббирующихся Ереваном и проармянскими кругами в России. Рассчитывая путем провокаций "развести" Тбилиси и Баку, армянская сторона преследует одну главную цель - вывод Армении из изоляции. В настоящее время решение этого вопроса ограничено темой суверенитета Грузии, так как основные транспортные пути в Россию идут через оккупированные грузинские территории и их открытие будет означать признание сепаратистских образований.

Тема территориальной целостности - общая боль для наших стран. Об этом, кстати, говорилось и на встрече в Баку. В Ереване надеются, что при отрыве Грузии от Азербайджана удастся склонить Тбилиси закрыть глаза на факт оккупации своих регионов и принудить его согласиться на открытие "окна" в Россию для задыхающейся в изоляции Армении.

Некоторые надежды, которые питала армянская сторона, после визита Саломе Зурабишвили в Баку и проведенных двумя Президентами обсуждений, превратились в ничто.

Визит грузинского лидера показал, что отношения между нашими странами не зависят от того, какая политическая сила у власти, кто составляет большинство в парламенте. И тем более они не зависят от провокаций, суть которых ясна обеим сторонам. В конце концов, размолвки бывают и между родными братьями. А азербайджанский и грузинский народы, несомненно, братья, и верность этому братству была доказана в последние десятилетия уже не раз.

Зульфугар Ибрагимов