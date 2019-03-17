Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым в канун праздника Новруз распоряжение о помиловании является наглядным показателем гуманистической политики главы государства. Об этом в воскресенье сказал Trend руководитель медиа-группы Səs, политический эксперт Бахруз Гулиев, передает Day.Az.

Он отметил, что эта политика уже превратилась в традицию и распространение распоряжения о помиловании на 431 человека в канун праздника Новруз является наглядным показателем данной политики.

"Президент Ильхам Алиев всегда подчеркивает, что в проводимой им политике человеческий фактор является приоритетом. С этой точки зрения, распоряжения о помиловании, опирающейся на принципы гуманизма, дополняют этот фактор. Наш уважаемый Президент уже подписал распоряжение о помиловании в связи с праздником Новруз и это было распространено на достаточное количество людей, чтобы и они этот праздник провели в своих домах, в теплых семейных очагах", - сказал он.

Эксперт, также отметил, что почему-то ряд кругов, относящихся время от времени с предвзятостью существующим в Азербайджане демократическим ценностям, не выражают никакого отношения таким важным распоряжениям.

"Почему-то такие организаций не подают голоса, когда предпринимаются подобные гуманные шаги. Естественно, что им не выгодно говорить о таких гуманных шагах, признавать, что политика гуманизма в Азербайджане является примером даже для других ведущих государств. Потому что чем больше они будут скрывать такие случаи, тем выгоднее будет для них. Поэтому мне хотелось бы затронуть еще один момент: они сами никогда не опирались на принципы гуманизма. Их принцип состоит в том, чтобы вести клеветническую кампанию против Азербайджана. Однако, как мы видим, наша независимая политика и успехи в социальной сфере, проводимые революционные реформы заставляют молчать тех, кто недолюбливает нас", - сказал Гулиев.

Он подчеркнул, что проводимая Президентом Ильхамом Алиевым и обеспечивающая социальную справедливость политика будет продолжена.

"Уже и граждане свидетели того, что Президент всегда с народом и в любой момент готов лично решить любую проблему. Обрадовавший сегодня семьи заключенных, господин Ильхам Алиев, данным распоряжением о помиловании, еще раз продемонстрировал свою гуманистическую политику", - сказал эксперт.