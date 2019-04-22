На днях премьер Армении Никол Пашинян заявил, что начал свою игру в переговорном процессе. "Я не продолжаю переговоры с той точки, где их прервал Серж Саргсян. Я начал переговоры со своей точки", - сообщил он журналистам.

Что подразумевает армянский премьер под "своей точкой", понять несложно. Это нагромождение алогичных ультимативных требований, тормозящих процесс. Кроме того, это открытые угрозы новой войной и новыми территориальными захватами, прозвучавшими из уст министра обороны РА и поддержанные Пашиняном. Намерения продолжить агрессию против Азербайджана армянский премьер подтвердил и в ходе своего участия в сессии ПАСЕ. Может быть, Никол этого и не осознает, но поддерживая провокационные заявления Тонояна, он, глава Армении, объявляет Азербайджану новую войну.

Вот только какими силами?

В начале минувшей недели в парламенте Армении прошли примечательные обсуждения.

Депутат Ваге Энфиаджян от "Процветающей Армении" предложил продлить до года срок подготовки новобранцев, прежде чем отправлять их на линию фронта. По его словам, данные изменения позволят сохранить множество человеческих жизней, а 18 лет - это слишком молодой возраст, чтобы заступать на боевое дежурство. Депутат подчеркнул, что сегодня в армянской армии очень высокий показатель смертности, особенно среди солдат-срочников. В частности, высоко число самоубийств среди военнослужащих и нанесение увечий различной степени тяжести.

В предложении фракции есть свой резон. В условиях, когда война может вспыхнуть в любой момент, Армения не может позволить себе такую роскошь, как длительная подготовка солдат. Не может она себе позволить и требуемых для этого средств. Ведь подготовка военнослужащего обходится государству дороже, чем, как не грустно об этом говорить, гроб для очередного самоубийцы или жертвы сослуживцев. Как раз пару дней назад в ереванской больнице скончался от огнестрельного ранения солдат. Дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства.

Кроме того, демографический кризис не позволяет армянской стороне быть особо разборчивой. Пополнение частей на передовой в условиях нехватки мужского населения в стране-оккупанте, дело не простое. Миф о якобы 150-тысячном (в реальности нет и половины этого показателя) населении оккупированных территорий не помогает решать проблему дефицита личного состава. Тут нужны люди, а не мифы. Поэтому призывники забрасываются в Карабах из Армении прямо с призывного пункта, или же ссылаются туда в качестве меры наказания за какую-то провинность. Только так можно поддерживать относительную "населенность" армянских окопов.

Кстати, в качестве примера последнего можно привести недавний инцидент в мегринской военчасти. Несколько сот военнослужащих по причинам, которые сейчас расследуются, самовольно покинули место службы. Многие из них после возвращения в часть были наказаны отправкой в оккупированный Карабах.

Одним словом, предложенный законопроект, конечно же, был отклонен. Но самое интересное, это реакция, последовавшая за парламентскими обсуждениями. Некоторые из прозвучавших заявлений были неожиданными по своей откровенности.

Как пишут армянские СМИ, против проекта "Процветающей Армении" выступил новый глава "Еркрапа" Сасун Микаэлян, в прошлом боевик, активно участвовавший в оккупации азербайджанского Карабаха. Сегодня он - член фракции правящей партии и один из ближайших людей Никола Пашиняна. Несколько дней назад он был избран руководителем союза добровольцев "Еркрапа", заменив находящегося под арестом генерала Манвела Григоряна.

Сасун Микаэлян, о котором почти забыли в поствоенные годы, напомнил о себе сенсационным заявлением на предвыборном митинге пашиняновского "Моего шага". Он во всеуслышание назвал апрельский переворот событием более значимым для Армении, чем "победа" в карабахской войне. Это заявление вызвало истеричную реакцию националистов и новоиспеченной оппозиции в лице РПА. А самое примечательное, что патрон Микаэляна Никол Пашинян не стал извиняться за него перед памятью "героев", а, наоборот, оправдал и поддержал.

После этого от Сасуна Микаэляна ждали новых, скажем так, сенсаций. И он оправдал ожидания.

Поясняя журналистам, почему нельзя растягивать срок подготовки военнослужащих перед отправкой на линию фронта, Микаэлян заявил, что, по его мнению, длительная подготовка окончательно оголит передовые позиции оккупационной армии.

"У нас нет второй, третьей, четвертой запасной линии обороны. На первой линии, не хочу говорить открыто, но личного состава хватает едва-едва. Сегодняшний вопрос нужно обсуждать, но не без наличия второй, третьей линий, я учился этому в Советской армии", - сказал Микаэлян.

Хотел ветеран говорить открыто или нет, но своим высказыванием он поставил в неловкое положение министра обороны Давида Тонояна, а также руководство незаконного военного формирования, называющего себя "армией обороны", в Карабахе. И Тоноян, и сепаратисты в один голос заявляют, что размещенные на линии соприкосновения части ВС Армении полностью контролируют ситуацию, а линия обороны укомплектована на высшем уровне и непробиваема. Более того, эти подразделения, как утверждает и Тоноян, и сепаратисты, готовы не только к железной обороне, но и к мощному наступлению...

Тут невольно вспоминаются легенды о непробиваемой "линии обороны Оганяна", в которую свято верили граждане соседней страны и которая была снесена в течение нескольких минут азербайджанской контратакой в апреле 2016-го.

Сасун Микаэлян в какой-то степени объяснил, почему это произошло. И что самое интересное - дал понять, что с тех пор ничего не изменилось.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов:

"В Армении есть достаточно тех, кто способен трезво оценивать ситуацию, в том числе они имеются и среди депутатов.

Министр обороны Тоноян получил дешевую популярность благодаря своим необоснованным заявлениям, это было сделано на публику, не более. Но есть трезвомыслящие люди, которые осознают реальные возможности азербайджанской армии и нашего государства, его мощь и растущий авторитет, его положение на геополитическом пространстве. Я думаю, не нужно быть крупным военным специалистом, чтобы осознать эти реалии.

Высказывания Сасуна Микаэляна отражают действительность и реальную ситуацию в вооруженных силах Армении. Из его слов прямо следует, что Армения не готова к войне, что они не могут найти людей даже для первой линии обороны, а не то что для второй или третьей. Впрочем, ничего нового для азербайджанской стороны он не сказал. Мы все это давно знаем, об этом говорим и основываемся при этом на конкретных данных - демографических показателях, наличии личного состава. Причем, говорим не только мы, но и зарубежные военные специалисты.

Микаэлян подтвердил ограниченные возможности Армении.

Что касается предложения об увеличении срока подготовки перед отправкой армянских призывников в Карабах, то это может быть связано с общественным заказом. Хорошо известно, как в армянском обществе реагируют на отправку граждан Армении на оккупированные территории. Негативно. Удлинение подготовки позволило бы свести пребывание срочников на линии фронта до минимума.

Некоторое время назад Тоноян и Никол Пашинян выступили с провокационными заявлениями, а теперь член их команды полностью их опровергает. В Ереване привыкли делать необоснованные заявления, которые нагнетают обстановку, а потом, испугавшись, давать задний ход. Подобная нестабильность армянских властей принимается во внимание азербайджанской стороной. Только со стабильным противником можно выстроить логическую цепь. Если сегодня из Еревана объявляется война, завтра мир, послезавтра опять война - это говорит о том, что от армянской стороны можно ожидать любой провокации на любом направлении. Эта линия для нас не новость. Мы ее учитываем, анализируем и принимаем меры. И всегда остаемся хозяевами положения и владеем ситуацией. Азербайджанская армия готова к обеспечению безопасности страны и выполнению любого приказа Верховного главнокомандующего, как только он поступит".

Возвращаясь в заключение к началу, отметим, что с какой бы точки ни начинал Никол Пашинян переговоры по Карабаху, реалии Армении остаются прежними. Урегулирование конфликта в интересах оккупантов с любой точки видится очень бледно. И самое главное, что должны учесть армянские переговорщики: с какой бы точки, со своей или чужой, ни приступал к процессу Пашинян, ему не удастся обойти тему освобождения оккупированных территорий. Если он в этом сомневается, пусть спросит у Сержа Саргсяна.

Зульфугар Ибрагимов