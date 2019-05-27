27 мая во дворце "Бута" был организован официальный прием по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в официальном приеме.