https://news.day.az/politics/1130829.html Президент Ильхам Алиев упразднил эту структуру
Президент Ильхам Алиев упразднил эту структуру
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об отмене указа "О создании Открытого акционерного общества "Azersilah".
Согласно распоряжению, отменяется указ № 466 от 19 января 2019 года о "Создании Открытого акционерного общества "Azersilah"".
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