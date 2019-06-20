Президент Азербайджана Ильхам Алиев  в четверг подписал распоряжение об отмене указа "О создании Открытого акционерного общества "Azersilah".

Согласно распоряжению, отменяется указ № 466 от 19 января 2019 года о "Создании Открытого акционерного общества "Azersilah"".