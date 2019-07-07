Все многонациональные государства, где малые нарды не ассимилированы, а имеют возможность блюсти свою идентичность, находятся в группе риска оказаться объектом шантажа сторонних сил и провоцирования на своей территории сепаратизма. Провоцируются сепаратистские настроения, как правило, извне, и о "справедливых требованиях" какого-то нацменьшинства чаще всего бывает известно только группе работающих на эти силы лиц, выступающих от имени всего народа.

Те же талыши Азербайджана в большинстве своем даже не слышали имени "президента" так называемой "Талыш-Муганской Автономной Республики" Алакрама Гумматзода (в миру - небезызвестный Аликрам Гумбатов). А такой, оказывается, существует. И вещает он от имени всего талышского народа, который не давал ему таких полномочий и, по большому счету, даже не знает в лицо. А те, кто знает, помнят, как еще в 90-х сами же талыши прогнали провокатора и отказались идти за ним.

Как тут не вспомнить так называемого "президента Западной Армении" Арменака Абрамяна, непонятно кем избранного на этот "высокий пост", если армяне турецкой Анатолии, как говорится, ни сном, ни духом, и ни в каких "выборах" не участвовали.

Об Абрамяне мы упомянули не случайно. Армянский след в сепаратистских поползновениях в Азербайджане прослеживается четко и давно. Свои "тусовки" те же верноподданные "президента Гумматзода" проводят в Ереване. С марта 2013 года в оккупированной Шуше функционирует радиостанция "Талыши садо". А из Еревана вещает на YouTube так называемое "Талышистан ТВ", где с экрана зрителю улыбается некая Мариетта Вартанян, изображающая правоверную талышку по имени Ильхама.

Кто бы мог подумать, что к этой вакханалии присоединится и новый глава Армении Никол Пашинян. Премьер страны, предусмотрительно "очистившейся" в канун Карабахской войны от всех неармян, сегодня пытается колоть национальным вопросом в глаза многонациональному Азербайджану.

Недели две назад в интервью телеканалу "Шант" Пашинян, считая это высшей степенью "остроумия", предложил Азербайджану привлечь к переговорам "отдельные делегации из Баку, Газаха, Гянджи". "Возможно, будет присутствовать делегация талышей или представители лезгин, курдов и других народов Азербайджана", - "сострил" Пашинян.

Так он прокомментировал возможность привлечения к переговорам азербайджанской общины Карабаха и считал, что нашел просто умопомрачительно остроумную форму "ответа Баку". Одним словом - пошутил. Но "президент Гумматзода" воспринял эти слова как инструкцию к действию. Провокаторы вроде него привыкли получать инструкции к действиям из Еревана, и предатель и провокатор времен Карабахской войны Алиакрам Гумбатов принял сарказм Пашиняна за чистую монету.

В результате на свет появился потешный документ под названием "Открытое письмо сопредседателям Минской группы ОБСЕ в связи с активизацией переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта".

"Президент Гумматзода" явно услышал звон, но не понял, где он.

"Впервые в ходе переговоров была озвучена необходимость участия в них делегаций коренных народов, живущих в Азербайджанской Республике, - талышей, лезгин и курдов. Об этом еще в феврале 2019 года рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Свою мысль он повторил и в недавнем интервью телеканалу "Шант"", - пишет в своем послании Гумбатов.

Бедняга... Он принял "остроумие" Пашиняна в интервью телеканалу за информацию о содержании переговоров. Ему следовало предварительно отправить свое послание на редактуру армянским спонсорам, чтобы не позориться. Можно представить, какое удивление вызовет письмо у сопредседателей Минской группы. Они наверняка начнут перетряхивать свои архивы, чтобы выяснить, где и когда могли допустить подобный ляп. Будь поднят такой вопрос на самом деле, это было бы прямым шантажом Азербайджана и поставило бы крест на переговорах раз и навсегда.

"Президенту Гумматзода" следует знать, что главной темой переговоров по карабахскому урегулированию является территориальная целостность Азербайджана, а не права нацменьшинств.

Прочую чепуху о "нарушениях", "притеснениях", "ассимиляции" и тому подобном пересказывать не будем. Малые народы Азербайджана лучше беглого Гумбатова знают, что и как в стране. Но одну цитату из послания сепаратиста просто невозможно не привести, так как она очень хорошо характеризует автора. Продолжая свою мысль относительно сути переговоров, Гумбатов открыл сопредседателям МГ еще одну неведомую им сторону переговорного процесса: "Мы считаем, что судьбоносные решения по переформатированию Азербайджана не могут решаться без участия крупнейшего нетитульного коренного народа страны - талышей. Поэтому мы, представители Талышского Национального Движения, выражаем готовность принять участие в расширенной конференции по урегулированию Карабахского конфликта". И не просто готовы принять участие в "переформатировании Азербайджана", но еще и выдвигают свои условия - немедленно освободить такого же большого начальника, как Гумбатов, - "председателя парламента Талыш-Муганской Автономной Республики Фахраддина Абосзода"...

Плохо, из рук вон плохо работает армянский агитпроп.

Зульфугар Ибрагимов