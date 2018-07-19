Началась грызня сепаратистов: Аликрам Гумбатов и Фахроддин Абасзаде недовольны подачками

Коллективный разум лакеев спецслужб Армении внезапно впал в летаргический сон, где смысловые галлюцинации перемешаны с криками отчаяния и беспомощности.

Еревану придется сделать тяжелый выбор: или признаться в полной некомпетентности выбранных им фигур, тем самым признав неудачу и бесцельное расходование бюджетных средств, а также денег диаспоры на никчемных людей - или же искать альтернативу нынешним "лидерам", за годы видимости "борьбы" привыкшим к статусу лабораторных хомячков, бесперебойно получавших кормежку от руководителей проекта.

А проект не удался и обернулся пшиком, тем самым поставив в весьма двусмысленное положение не только руководство спецслужб Армении, но и всех армянских аналитиков, экспертов и ученых, поверивших в "несгибаемую волю и интеллект" некоторых бывших граждан Азербайджана.

Не секрет, что во многих группах псевдополитиков, именующих себя "зарубежной оппозицией", активные фигуранты пародийного процесса сосуществуют в условиях жесточайшей внутренней конкуренции. Стремление к добыче, известности, достижению наилучших показателей с легкостью превращается в лоббирование своих интересов за счет других.

Забил Магерррамли или же Забил Мадож, как сам себя он называет, и Фахраддин Абасзаде - он же Фахроддин Аббосзода - стали яростными врагами Аликрама Гумбатова, бывшего "президента Талыш-Муганской автономной республики".

Все они именуют себя представителями "талышского национального движения", хотя такого движения не было и нет. Есть только несколько жалких, усталых и примитивных субъектов игр нескольких международных организаций и НПО. Также наличествует Мадож, агент армянских спецслужб, не брезгующий ничем.

Он считает себя храбрым, талантливым и принципиальным человеком, сравнивает свои выступления в Youtube-канале с "воем волка", хотя его истеричные крики похожи на тявканье шакала.

"Дыдиме", "тамакор", "номерд"... То есть "двуличный", "алчный", "предатель". Так в пылу взаимных обвинений и обличений называют на талышском друг друга Магеррамли, Абасзаде и Гумбатов.

Естественно, любая кучка политиканов, считающих себя зарубежной оппозицией, вынуждена смириться с внутренней конкуренцией между своими грантоедами и мздоимцами. Такая конкуренция может возникать из-за соперничества или излишней амбициозности людей, различных точек зрения на тот или иной процесс деятельности.

Как правило, конфликтные ситуации вырастают на почве раздела денег, клиентов или должностных функций. То есть, тот или иной политфрукт, мнящий себя альфой и омегой всея политики, считает, что достоин лучшего и большего и начинает лоббировать свои интересы у хозяев всеми доступными способами.

В таких случаях нередки взаимные обвинения, борьба компроматов, когда все соревнующиеся за большую сумму от благодетелей сталкиваются лбами и ситуация быстро принимает деструктивный характер.

Хроники проклятых или байки с унитаза

И вот ныне они заспешили крысьей побежкой на новый зов своих хозяев, хотя понимают, что новое, неизвестное и, что хуже, неизведанное сулит им одни беды и несчастья. Такова участь продавших себя за бесценок предателей, ставших марионетками в руках алчных, лишенных чести и достоинства "кураторов".

Пикейные жилеты давно умершего и уже порядком пованивающего сепаратизма, ныне обитающие в разных странах - начиная от нищей и гиблой Армении до богатой, но апатичной до каких-то кавказских проблем Голландии, - изо всех сил пытаются придать себе подобающий случаю вид, стремятся произносить в виртуальном пространстве и, если уж очень повезет, в каком-нибудь междусобойчике удобоваримый спич про права и свободы национальных меньшинств.

С каждым прошедшим днем они все более похожи на персонажей одной известной французской рекламы про чистящие средства для унитаза. Многие видели этот шедевр консюмеристической культуры: во время яростного спора микробов о своих правах и угнетаемых сородичах один из них, самая неприглядная и уродливая спора, взобравшись на трибуну, призывает всех, кто нашел убежище в унитазе, на борьбу с чистотой. "Нас не смыть! Мы несмываемы!" кричит он, пока не исчезает в неожиданно нахлынувшей воде с антибактериальным средством.

Забил Магеррамли (он же "Забил Мадож"), Аликрам Гумбатов и Фахреддин Абасзаде (ныне Фахроддин Аббасзода) ныне грызутся меж собой за косточку, брошенную с барского стола спецслужб Армении. Каждый из них рвет жилы, в бешенстве пытается опередить и очернить другого, получить большую подачку, и это преподносится как "Талышское национальное движение", хотя талыши презирают этих жалких, оплеванных, бесталанных клоунов.

Руководитель непопулярного и откровенно примитивного YouTube-канала "Национальное Телевидение Талышыстана" (Talyshistan TV)", бестолкового и лишенного каких-либо перспектив проекта спецслужб Армении Забил Мадож в последние месяцы стал ярым врагом Аликрама Гумбатова, живущего в Нидерландах "аксакала" сепаратистов, всегда готового предложить свои услуги тому, кто больше заплатит.

Где твоя честь, Фахраддин?

Фахраддин Фарман оглы Абасзаде, как на самом деле зовут Фахроддина Аббасзода, уроженец села Билабенд Лерикского района Азербайджана. За свою более чем 25-летнюю биографию в статусе сепаратиста он успел попробовать "власти", самоназначившись главой так называемого парламента провозглашенной ненадолго в 1993 году "Талыш-Муганской республики".

В 1995 году Аббасзода сбежал в Россию и сегодня он считается чуть ли не вторым лицом после главы талышских сепаратистов Аликрама Гумбатова, учредившего в Нидерландах "Талышское национальное движение" (ну еще бы, ведь нужно же выполнять указания дающих денег на проживание).

Армяне просто не могли пройти мимо такого кадра, бесчестного, алчного, готового на любые пакости.

13 лет тому назад, в 2005 году, в Ереване прошла так сказать "первая международная конференция по талышеведению", в которой Аббасзода принял активное участие, выступив с докладом. Для него плевать, в каком мероприятии, какого характера и с кем за компанию участвовать, главное - чтобы оно было направлено против Азербайджана. А интересы талышского народа, которыми он спекулирует, - это всего лишь прикрытие для своих нечистоплотных намерений и амбиций.

В 2011 году он, теперь в роли проверенного и преданного кадра Еревана, снова светился в столице Армении уже на втором аналогичном сборище. Он не только участвует сам, но и организует участие и выступления "специалистов" из России, Армении и Ирана.

А сегодня он уже завсегдатай армянских сайтов, выступая в качестве политолога и комментатора вопросов, связанных с Азербайджаном. Причем, не имеющих отношения к талышскому народу или другим нацменьшинствам.

Именно он нашел и выпестовал Забила Магеррамли, доверил ему "Национальное телевидение Талышыстана". Армянские "друзья" талышского народа представляют все это как "укрепление контактов с нацменьшинствами и автохтонными народами, населяющими территорию Азербайджанской Республики". Большего бреда и цинизма трудно представить.

Фактически, Абасзаде-Аббасзода, Гумбатов и прочие, предав свой народ, все время апеллируют к проживающим в Азербайджане талышам, которые, по их словам, подвергаются "репрессиям и ассимиляции". Сами граждане Азербайджана талышской национальности вряд ли в курсе.

Хозяева дерутся, а у холопов чубы трещат

Созданный, как мы уже отметили, спецслужбами Армении "Национальное телевидение Талышыстана" (НТТ), ныне находящееся под неусыпным контролем руководителя фонда "Восканапат", бывшего министра нацбезопасности Мелика Шахназаряна, в последнее время стало уделять особое внимание жизни и деятельности Аликрама Гумбатова.

Даже армянские СМИ удивляются такому казусу. Например, "Голос Армении" пишет: "Это иной раз воспринималось бы вполне нормально, если бы НТТ, обычно положительно относящееся к Гумбатову и даже некогда предоставлявшее ему эфирное время, радикально не изменило бы свою позицию и не стало атаковать этого человека в серии своих недавних выпусков".

Дело в том, что Аликрам Гумбатов, живущий в Нидерландах после бегства из Азербайджана, полностью отошел от активной борьбы против Баку. Как он сам утверждал, ушел как бы в тень, и армянские дела про "свободу нацменьшинств в Азербайджане" его, казалось, мало интересовали. Но неожиданно для многих он вновь активизировался после гянджинских событий, создал "Комитет защиты прав Юниса Сафарова" - террориста, стрелявшего в главу Исполнительной власти Гянджи.

Последние выпуски интернет-канала Забила Магеррамли почти полностью посвящены Аликраму Гумбатову, и среди них есть также "расследование" визита Гумбатова в Армению и Нагорный Карабах в сентябре 2013-го, имевшему в свое время огромный резонанс.

К этому приложили руки и армянские СМИ, считавшие его чуть ли не самым радикальным деятелем "талышского движения", имеющим якобы еще и проармянские взгляды, что, собственно, нормально - ведь быть талышским националистом и иметь антиармянские взгляды невозможно в принципе. Теперь же Гумбатова обвиняют чуть ли не в предательстве национальных интересов Армении и обмане кучки сепаратистов, засевших в различных странах Европы, а также в России, и говорящих от имени талышей Азербайджана.

Скандалы и грызня между сепаратистами дошли до того, что инициатор приглашения Гумбатова в Ереван, директор Института востоковедения Российско-Армянского (Славянского) университета профессор Гарник Асатрян вынужден был дать пространные интервью армянским СМИ.

Асатряна понять можно: он, как облапошившийся неудачник, пытается выкрутиться и сделать хорошую мину при отвратительной игре. Стараясь выгораживать как себя, так и своих подопечных хомячков-сепаратистов, Асатрян долго и нудно говорил об "интересах" Армении, о "стратегическом стремлении к налаживанию связей с талышами Азербайджана и мира". Его ответы на конкретные вопросы близки к полной ахинее, если бы не некоторые моменты, которые, вопреки стараниям, Асатрян так и не смог завуалировать своим словоблудием.

"Гумбатов сам вышел на меня и изъявил желание приехать в Армению. Это была моя личная инициатива, и армянские власти не были вовлечены в процесс. Вы не можете представить себе, каких усилий стоило мне найти через моих друзей довольно крупную сумму, чтобы обеспечить приезд и проживание в течение целой недели трех человек: Гумбатова, его сына Турала и его куратора из Нидерландов, правозащитника Чиеда Бадринга", - сетует Асатрян, пытаясь отмежеваться от проекта МНБ Армении, где Гумбатову отводили особую роль и место.

Но очень скоро Асатрян разуверился в Гумбатове, поняв, что в Ереван приехал не "поборник прав и свобод талышей", а самый обычный прохиндей, новоявленный "сын лейтенанта Шмидта", думающий только о деньгах и путях отъема оных из карманов и счетов вовсе не наивных армян.

Асатрян жалуется и говорит, что, оказывается, талышские дела Гумбатова, по существу, особо не интересовали - только в контексте его личных устремлений: "Он больше говорил об Азербайджане. Он утверждал даже довольно смешные вещи типа того, что талышская мафия в Азербайджане очень сильна и надо стремиться к тому, чтобы талыши с помощью этой мафии проникли в парламент и составили там большинство. Он даже считал возможным избрание талыша из мафиозных группировок президентом Азербайджана. Тогда, говорил он, можно будет решить талышский вопрос".

Но, несмотря на выверты сознания Гумбатова, он пять лет назад во время поездки в Нагорный Карабах не разочаровал своих благодетелей, и Гарник Асатрян нынче хоть и нехотя, но признает: да, Гумбатов верен идеям дашнакства и предан Армении. Иначе во время встречи с ученым советом "Арцахского государственного университета" он не утверждал бы, что "восхищен достижениями карабахских армян в строительстве своего государства".

Более того, в Ханкенди Гумбатов до того вошел в раж, что аж пафосно воскликнул: "Талыши никогда больше не выступят против армян, я даю вам слово!"

Какие деньги, Аликрам?

Аликрам Гумбатов утверждает, что армяне якобы предложили ему большие деньги, но он отказался, дабы не оказаться у них на крючке.

И еще - на днях Аликрам Гумбатов объявил о создании "талышского правительства в эмиграции" и назначил, так сказать, "предсовмином" некоего Шахина Мирзоева, чтобы тот формировал "кабинет".

Мягко говоря, подлость Гумбатова, до сих пор кормящегося из рук армян, взбесила ереванских кураторов нео-Фукса. Гарник Асатрян, плохо скрывая свои эмоции, говорит, что, оказывается, после возвращения в Ереван Гумбатов устал от роли бескорыстного борца за эфемерные идеи и банально потребовал деньги от своих благодетелей.

Слово Гарнику Асатряну: "Честно говоря, я не ожидал, что Аликрам Алакбарович скажет, что мы ему предложили деньги и он, мол, отказался, чтобы избежать кабальной зависимости от нас. Раз уж Аликрам Алакбарович сам затрагивает эту тему, причем откровенно коверкая факты, то это снимает с меня всякую нравственную ответственность. Тогда позвольте мне сказать вам правду. В последний день его пребывания он вручил мне список якобы необходимых для талышского движения пунктов, для реализации которых попросил 260 тысяч евро. Причем там были смешные вещи - например, покупка здания для талышского культурного центра в Баку. Чтобы не обидеть его, я тактично намекнул, что не в состоянии решить эти вопросы, но обещал передать документ "кому надо". Эта "грамота" и поныне хранится у меня. Но подчеркиваю, этот документ не схема или план действий, а довольно небрежно и алогично составленный перечень пожеланий.

Что касается правительства, которое Гумбатов якобы создал на днях, то это в его духе. Это же просто смешно, ей-богу! О членах этого горе-правительства еще ничего не известно, но его председатель Шахин Мирзоев вообще-то не талыш даже, а тюрк и вовсе не знает талышского языка".

Армяне уверены, что Аликрам Гумбатов не изменился, он всегда так думал, он всегда был таким. Ныне они утверждают, что А.Гумбатов, пытаясь добиться некоей "особой" помощи от армян якобы для нужд "талышского движения", на самом деле хочет под любым соусом и любыми путями завладеть некоей суммой исключительно для личного потребления.

Увидев, что ничего не вышло, он тут же включился в обычную для себя стихию и стал выдавать собственные иллюзии за реальность, призывая граждан Азербайджана к бунту, гражданской войне, анархии и хаосу.

В настоящее время Гумбатов создал себе компанию, состоящую из весьма сомнительных людей, готовых за деньги и за ожидаемые бонусы продать душу дьяволу.

Но армяне уже не верят ему и считают его злейшим врагом.

В очереди Забил Магеррамли вкупе с Фахраддином Абасзаде-Аббасзода.

Фатум неумолим для предателей и ничтожных фигур простецкой игры врагов Азербайджана: все они через отпущенное для них время считаются непригодными для дальнейшего употребления, морально и умственно непригодными для козней.

Такова судьба каждого лживого, беспринципного менялы совести.

И от нее не уйти. Даже спрятавшись в Ереване...

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az