Информация, распространенная на некоторых зарубежных интернет-ресурсах о том, что США транспортируют израильские дроны в Азербайджан для атаки на Ирак и Иран, совершенно безосновательна, ложна и носит характер дезинформации.

Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны, передает Day.Az.

Отметим, что в ряде зарубежных СМИ была распространена информация с заголовком "США транспортируют израильские дроны в Азербайджан для атак на Ирак".

Согласно информации, командир иракской группировки Хашд аль-Шааби (силы народной мобилизации) Абу Мехди Аль-Мохандис обвинил США в транспортировке израильских дронов в Азербайджан для атак на Ирак и Иран.