https://news.day.az/politics/1149893.html Минобороны Азербайджана: "Это ложная информация"
Минобороны Азербайджана: "Это ложная информация"
Информация, распространенная на некоторых зарубежных интернет-ресурсах о том, что США транспортируют израильские дроны в Азербайджан для атаки на Ирак и Иран, совершенно безосновательна, ложна и носит характер дезинформации.
Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны, передает Day.Az.
Отметим, что в ряде зарубежных СМИ была распространена информация с заголовком "США транспортируют израильские дроны в Азербайджан для атак на Ирак".
Согласно информации, командир иракской группировки Хашд аль-Шааби (силы народной мобилизации) Абу Мехди Аль-Мохандис обвинил США в транспортировке израильских дронов в Азербайджан для атак на Ирак и Иран.
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