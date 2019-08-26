https://news.day.az/politics/1150320.html Аллахшукюр Пашазаде награжден орденом "Гейдар Алиев" 26 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде орденом "Гейдар Алиев".
Аллахшукюр Пашазаде награжден орденом "Гейдар Алиев"
26 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде орденом "Гейдар Алиев" за особые заслуги в области формирования государственно-религиозных отношений, утверждения национального согласия и духовно-нравственных ценностей.
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