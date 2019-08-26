26 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде орденом "Гейдар Алиев" за особые заслуги в области формирования государственно-религиозных отношений, утверждения национального согласия и духовно-нравственных ценностей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.