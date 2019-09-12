Всё должно вестись к тому, чтобы нагорно-карабахский конфликт был разрешен.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В связи с имеющейся уже многие годы очень тяжёлой и, к сожалению, неразрешенной ситуацией между двумя странами, между Азербайджаном и Арменией, всё должно вестись к тому, чтобы эта очень сложная и уже застарелая проблема была решена, и тем более ничто не могло бы усугубить, но способствовало бы её разрешению", - сказала она.

Захарова отметила, что Россия ответственно выполняет взятые на себя соответствующие обязательства по этому вопросу в рамках Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.