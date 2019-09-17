На днях в оккупированной Шуше прошла помпезная церемония, как пишут армянские СМИ, "крещения родных и членов семей павших героев апрельской войны".

Показуха была призвана не только традиционно заявить претензии на азербайджанские земли, но также в тысячу первый раз указать на важную роль церкви в жизни армян и ее фактическую незаменимость в деле "единства двух армянских народов".

Да, спорить с нацияформирующей ролью армянской церкви не будем. Как утверждают идеологи армянского национализма, армянин является армянином, пока он находится в лоне своей Армянской апостольской церкви. Стоит же ему отклониться от курса или сменить веру, как он автоматически перестает быть таковым.

ААЦ - это политическая структура, которая навязчиво влезает во все сферы жизни армянского общества. При прежнем режиме она буквально захватила школу и армию. Новые власти попытались отодвинуть священников на положенное им место, но получили истеричный отпор. Помнится, в январе министр образования Араик Арутюнян посетил одну из школ Араратской области и наткнулся там на священника. Удивленный министр спросил у директора школы, что тут делает священник, и получил ответ, что тот, мол, всегда приходит на часы классного руководителя.

"Часы классрука предусмотрены для осуществления организационных программ, а не духовной агитации. Школа - это светская структура", - заявил министр и тут же был забросан камнями.

После того инцидента Арутюнян подвергся словесной экзекуции в СМИ и соцсетях, и новые власти решили больше с церковниками не связываться.

Для справки - премьер-министр Никол Пашинян не крестил своих детей в церкви и всегда уходит от ответа на вопросы журналистов по этому поводу.

Одним словом, основы ААЦ в армянском обществе очень прочны. Но прочны ли сами основы армянской церкви?

В 2018 году - вскоре после избрания нового премьера Никола Пашиняна - открытая оппозиция католикосу появилась и внутри Армении, пишет Русская служба ВВС в материале ""У нас украли веру": как Армянская апостольская церковь оказалась на грани раскола".

Как пишет издание, во время массовых протестов в 2018 году, когда десятки тысяч людей по всей стране добивались мирной смены власти, группа духовенства и верующих решила, что пришло время и для реформы внутри церкви. Объединившись в движение "Новая Армения - новый патриарх", они потребовали отставки католикоса и ряда епископов и проведения выборов нового лидера.

Движение выдвинуло нового духовного лидера армян - отца Корюна и потребовало отставки Гарегина Второго. В ответ Корюн был лишен сана и должности в монастыре. Но он не унывает. В апреле Корюн отправился в Россию и быстро завоевал уважение российских армян, намучившихся от коррупции и хамства священников российской епархии Армянской апостольской церкви во главе с братом Гарегиона Езрасом. Дошло до того, что на свои церемонии и для крещения детей армяне России начали приглашать православных священников РПЦ. То есть между ААЦ и армянской диаспорой России назрел серьезный конфликт

В интервью Би-би-си отец Корюн впервые рассказал, что будет участвовать в подготовке священников для российских приходов, разорвавших отношения с иерархами ААЦ.

Посвящение новых священников без благословения главы церкви фактически означает создание альтернативной структуры, пишет ВВС.

Сам Корюн не считает происходящее свидетельством раскола армянской церкви, однако он явно лукавит. Ведь раскол не обязательно начинается с верхушки, он может начинаться снизу, с трений между церковью и общиной. Учитывая, что церковь действительно исторически является основной, формирующей армянскую нацию и мировое армянство, любая трещина может иметь последствия.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов:

"Если мы заглянем в историю отношений между армянской церковью, диаспорой и политическими организациями, то увидим, что нынешний конфликт не уникален. Подобного рода конфликты были в истории армянской церкви, общины и диаспоры. Но сегодняшняя ситуация может привести к кардинальным изменениям и потому заслуживает пристального внимания.

Но на данный момент происходят события, которые я могу сравнить с положением дел между ААЦ и армянской общиной на стыке 18-19-го веков. В тот момент происходили болезненные процессы, в регион постепенно приходила царская Россия, менялся политический строй, и прежде подчинявшиеся Каджарской и Османской империям армянские патриархи и общины начали сепаратно подчиняться и открыто (ранее эти процессы шли скрыто) входить в сферу влияния царской России и Русской православной церкви, предавая прежних покровителей.

Разумеется, это делалось не просто так. Царская Россия давала огромные преференции и политическую поддержку армянской церкви. При помощи армянской церкви Россия смогла организовать массовое переселение армян на Кавказ, в том числе на азербайджанские земли. Историкам известно, что в царские времена ААЦ и Россия были близки и участвовали во многих процессах. Та же ситуация сохранялась и при СССР, продолжается она и сегодня.

Однако те изменения, которые имеют место в Армении после апрельского переворота, приход прозападной команды во главе с Николом Пашиняном, естественно, оказывают свое влияние и на церковную жизнь, на армянскую церковь.

Поясню, почему я сравнил это с процессами, которые происходили двести лет назад.

Армянская община и диаспора всегда были подвержены влиянию извне. И сегодня мы воочию наблюдаем, как Армения, армянская община и диаспора медленно, но уверенно предают интересы России в регионе. История неоднократно была свидетелем того, как армяне предавали своих покровителей. Это происходило с Каджарами, Османами, империями, которые поддерживали и защищали армян, помогли им сохранить свою церковь и идентичность. Теперь пришла очередь России.

Острие противостояния внешних сил направлено на церковь, верхушка которой является пророссийской. Столкновение неизбежно. Потому что, как мы видим, верхушка погрязла в коррупции и превратилась только лишь в доходное место. Не случайно ВВС в заголовке приводит слова "у нас украли веру". Армяне теряют веру, как ни странно, благодаря самой церкви, которая должна была эту веру поддерживать.

Это противостояние будет углубляться. Впереди еще грядут события, которые потрясут основы армянской церкви. А поскольку церковь является одним из основных стержней, формирующих мировое армянство, это обязательно отразится и на зарубежной диаспоре, на армянских общинах, политических партиях и тех финансовых потоках, которые крутятся внутри мирового армянства. Думаю, эти события повлияют и на региональную политику и могут отразиться на урегулировании карабахского конфликта".

Таким образом, налицо процесс переориентации верховного духовенства армянской церкви. Конечно, позиции мошенника и коррупционера Гарегина Второго, его брата-педофила Езраса и в целом погрязшей в разврате церкви пока что крепки. Эчмиадзин - это в своем роде неприступная крепость, держащаяся за счет подверженных мракобесию масс. Но раскол уже начался, причем, с самых нежелательных позиций - с России.

Далеко не случайно, что написала об этом британская ВВС. Проблемы с епархией у российских армян имеют место уже не первый год, но сегодня назрел момент, когда недовольство Эчмиадзином зреет и в самой Армении, и после смены власти это можно приложить к делу.

Как мы уже отметили выше, Армянская апостольская церковь - это институт политический, к духовности имеющий достаточно слабое отношение. Возглавив кровопролитную борьбу армян за чужие территории и благословляя убийц младенцев, ААЦ потеряла всякую благость. Двести лет назад, перейдя в когорту политиков, армянские католикосы лишили себя права быть проводниками заблудших, они, наоборот, делают все, чтобы армянский народ еще больше заблудился в тумане национализма и пещерной ненависти. Показуха в Шуше - один из номеров этой "обязательной программы".

Изменит ли ААЦ свои подходы после кардинальных перемен?

Не будем предсказывать будущее.

Зульфугар Ибрагимов