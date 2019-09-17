В ходе учений армии Азербайджана войска и пункты управления передислоцировались в районы оперативного предназначения, фронтовая и армейская авиация переведена на резервные аэродромы, ракетные и артиллерийские войска выведены на резервные огневые и стартовые позиции. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно замыслу широкомасштабных оперативно-тактических учений, подразделения, обеспечивающие огневую поддержку в ходе операций, выведены в установленные пункты и выполняют задачи по подготовке к следующему этапу.