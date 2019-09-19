Согласно плану широкомасштабных учений азербайджанской армии, по завершении рекогносцировки местности участники учений осуществили организацию взаимодействия войск на макете местности. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе совещания, проведенного под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, эпизоды были поэтапно отработаны на макете сложной горно-рельефной местности.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны проводятся широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений.

В рамках учений предусматривается отработка вопросов организации и проведения контрнаступательной операции в горах путем нанесения превентивных ударов для разгрома группировки противника и овладения господствующими рубежами на освобожденных территориях.

В учениях задействовано до 10 тысяч человек личного состава военнослужащих, более 100 единиц танков и другой бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

В ходе учений, которые проходят в трудных условиях горно-лесистой, скалистой местности и сложной радиоэлектронной обстановки, выполняются задачи по организации слаживания действий передовых, обходных отрядов во взаимодействии с основными ударными группировками, а также артиллерией, авиацией и другими элементами боевого порядка.

Основное внимание уделяется совершенствованию навыков управления войсками, а также вопросам боевого, морально-психологического и материально-технического обеспечения.

Все действия проходят на различных полигонах, в учебных центрах с этапами боевой стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Учения продолжатся до 20 сентября.