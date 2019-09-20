https://news.day.az/politics/1158167.html Халаф Халафов удостоен нагрудного знака МИД России
Халаф Халафов удостоен нагрудного знака МИД России
Заместитель министра иностранных Азербайджана Халаф Халафов, по случаю 60-летнего юбилея, удостоен нагрудного знака МИД России "За вклад в международное сотрудничество".
Как передает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, для предоставления награды во внешнеполитическое ведомство Азербайджана прибыл посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников, передает Day.Az.
Он зачитал письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова отметил, что замминистра Халаф Халафов оказал значительный вклад в укрепление многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией.
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