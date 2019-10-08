Смена главы Кабмина была продиктована не только необходимостью углубления реформ, которые проводит Президент Ильхам Алиев, и важностью достижения задач, выполнение которых крайне важно для обеспечения целей развития Азербайджана.

Кадровые перестановки, проводимые главой государства, продиктованы объективной необходимостью и важностью целей, которые ставятся перед правительством. Чиновник, каким бы опытным ни был, в первую очередь должен быть актуальным. Он должен соответствовать задачам, которые перед ним ставятся, соответствовать духу времени, четко разбираться в современных трендах.

И если обратить внимание на кадровые решения Президента Ильхама Алиева в последние годы, то очевидно прослеживается курс главы государства на омоложение правительства страны.Судите сами: Вусалу Гусейнову, главе Государственной миграционной службы - 39 лет. Столько же сейчас министру труда и соцзащиты населения Сахилю Бабаеву, назначенному на этот пост в 38-летнем возрасте. По 42 года Рамину Гулузаде и Инаму Керимову, возглавляющим министерства транспорта, связи и высоких технологий, а также сельского хозяйства соответственно. Министру образования Джейхуну Байрамову - 46 лет, его предшественнику на этом посту Микаилу Джаббарову, который возглавляет министерство налогов - 42 года. Фуаду Мурадову, который возглавляет Госкомитет по работе с диаспорой, 40 лет. Новый премьер-министр Али Асадов, к слову, также значительно моложе своего предшественника.



В целом средний возраст членов нынешнего Кабинета министров лишь немногим выше 55 лет. За несколько лет Президент Ильхам Алиев значительно "омолодил" правительство страны, которое исполняет реформы, инициируемые главой государства. И эта политика Президента уже принесла результаты - буквально по всем направлениям, в которых были задействованы молодые министры, был зафиксирован успех и положительные преобразования.

Кадровые преобразования, которые проводит глава государства, неотделимы от его масштабных экономических и социальных реформ: ведь только энергичные, сильные и ответственные управленцы смогут полностью выполнить амбициозные задачи, которые ставит перед ними и страной Президент Ильхам Алиев.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az