https://news.day.az/politics/1164554.html За последние 100 лет азербайджано-российские отношения не были столь хороши, как сегодня
За последние 100 лет азербайджано-российские отношения не были столь хороши, как сегодня
Отношения между Арменией и Россией никогда не были столь плохими, как сегодня. Напротив, за последние 100 лет связи Азербайджана и России не были так хороши, как сегодня.
Об этом на "круглом столе" на тему ""Карабах - это Азербайджан!". Перспективы урегулирования конфликта" сказал председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
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