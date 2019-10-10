Отношения между Арменией и Россией никогда не были столь плохими, как сегодня. Напротив, за последние 100 лет связи Азербайджана и России не были так хороши, как сегодня.

Об этом на "круглом столе" на тему ""Карабах - это Азербайджан!". Перспективы урегулирования конфликта" сказал председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

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