Огромное спасибо государству, Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой, которые проводят политику толерантности. Евреи живут в Азербайджане с удовольствием в полной безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сказал мэр израильского города Маалот-Таршиха Аркадий Померанец в интервью СТМЭГИ.

Отметим, что Аркадий Померанец побывал в Азербайджане в рамках визита делегации мэров израильских городов в нашу страну. Он - первый выходец из Азербайджана, ставший мэром израильского города. В ходе визита члены делегации провели ряд встреч с фоициальными лицами, в том числе главами Сумгайыта, Губы, заместителем главы Исполнительной власти Баку, а также главами Госкомитета по делам беженцев и вынужденнных переселенцев Ровшаном Рзаевым и Госкомитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым. Члены израильской делегации смогли воочию увидеть развитие Азербайджана, и пришли в восторг от красоты Баку и нашей страны.

Аркадий Померанец отметил, что в Азербайджане ему понравилось все.

"Гостеприимство, еда, люди, их доброта, улыбчивые лица. Очень приятно было видеть, что в Баку люди улыбаются. Люди довольны. Это говорит о многом. Это говорит о том, что люди действительно живут с удовольствием. Чувствуют, что Баку - их дом, Азербайджан - их страна. Чувствовать себя дома, в своей стране дорогого стоит. Это огромный успех государства, Президента Ильхама Алиева, который может дать народу чувство любви к дому, родине. Я уверен, что эти прекрасные качества Президента он перенял у своего отца. Я неоднократно, когда был в Азербайджане, говорил, что все народы, которые живут в этой стране, чувствуют себя детьми Азербайджана, независимо от своей национальности. Гейдар Алиев даже обращался к евреям и говорил, что Холокост это и наша боль, боль азербайджанского народа. Азербайджан, помимо Израиля, - это единственная страна в мире, которая построила синагогу полностью за счет государственных средств. За счет государства построена также школа. Просто огромное спасибо государству, Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой, которые проводят политику толерантности. Евреи живут в Азербайджане с удовольствием в полной безопасности. Азербайджан и Баку входят в список 50 стран и городов мира, где можно гулять даже ночью и чувствовать себя в полной безопасности", - сказал мэр израильского города.

Он отметил, что это не первый его визит в Азербайджан.

"Последний раз я был в Баку в 2010 году в составе израильской делегации на 3-м съезде азербайджанцев всего мира. Конечно же, с тех пор Баку изменился на 180 градусов в лучшую сторону. Город красивый, большой, чистый. Это я могу сказать уже как мэр. Меня переполняют очень положительные эмоции", - рассказал Померанец.

Аркадий Померанец пожелал Азербайджану процветания, а народу страны - счастья и спокойствия.

"Чтобы было чистое небо, чтобы ни Азербайджан, ни Израиль не знали террора, чтобы наши братские народы жили в мире, согласии и в процветании", - добавил мэр израильского города.