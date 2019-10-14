https://news.day.az/politics/1165769.html В Баку проходит международная медиа-конференция «Тренды развития медиа в период глобализации: риски и возможности»
В Баку проходит международная медиа-конференция «Тренды развития медиа в период глобализации: риски и возможности»
Сегодня в Баку проходит Бакинская международная медиа-конференция на тему "Тренды развития медиа в период глобализации: риски и возможности", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
В работе конференции принимают участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, представители местных и зарубежных СМИ.
Мероприятие продолжается панельными выступлениями по теме.
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