Сегодня в Баку проходит Бакинская международная медиа-конференция на тему "Тренды развития медиа в период глобализации: риски и возможности", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

В работе конференции принимают участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, представители местных и зарубежных СМИ.

Мероприятие продолжается панельными выступлениями по теме.

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