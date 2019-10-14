Незаконное участие заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, известного своей ярой проармянской позицией, в "форуме", проведенном в оккупированном городе Азербайджана Ханкенди, - его очередная провокация против Азербайджана

Об этом в понедельник сказала Trend пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя незаконное участие члена Госдумы РФ Затулина в "форуме", проведенном в оккупированном городе Азербайджана Ханкенди, передает Day.Az.

Она сообщила, что имя Затулина внесено в соответствующий "черный список" по причине незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана.

"Незаконное участие Затулина в "форуме" и его необоснованные слова, носящие характер пропаганды против Азербайджана, абсолютно не соответствуют официальной позиции России.

Связи сотрудничества между Азербайджаном и Россией стратегического характера интенсивно развиваются благодаря тесным усилиям глав обоих государств. Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Международном дискуссионном клубе "Валдай" и двусторонняя встреча в рамках мероприятия являются наглядным примером этого.

На фоне успешно развивающегося сотрудничества между двумя странами деятельность таких лиц как Затулин преследует цель навредить отношениям Азербайджана и России. Но, несмотря на эти усилия провокационного характера, отношения между Азербайджаном и Россией и впредь будут успешно развиваться", - сказала Лейла Абдуллаева.