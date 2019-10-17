Коренные реформы, проведенные под руководством Президента Ильхама Алиева, обеспечили устойчивую модель развития экономики
Экономические реформы, проведенные под руководством главы государства, обеспечили устойчивую модель развития Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Руфат Гулиев, комментируя результаты экономического роста по итогам девяти месяцев текущего года.
Отметим, что 15 октября состоялось экономическое совещание при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, в рамках которого были обсуждены социально-экономические показатели девяти месяцев 2019 года.
По словам депутата, экономический рост в ненефтяном секторе Азербайджана указывает на то, что меры, предпринятые в Азербайджане в целях диверсификации, дают положительные результаты.
"Глава азербайджанского государства в своем выступлении однозначно отметил наличие потенциала и возможностей для достижения более высоких результатов по экономическим показателям. То, что за отчетный период текущего года наибольший рост отмечался в ненефтяной промышленности (более чем на 15 процентов), является следствием проведенных коренных реформ в стране, которые оказали благоприятное воздействие на отдельные отрасли экономики. Как следствие этих реформ, значительный рост наблюдается в одной из важных отраслей экономики - в сфере сельского хозяйства, которая считается одной из самых приоритетных. То, что за девять месяцев сельское хозяйство увеличилось на более чем семь процентов, является хорошим результатом, и этот факт также не остался вне внимания главы государства", - сказал Гулиев.
Депутат отметил, что в результате грамотной государственной политики внешний государственный долг Азербайджана находится на низком уровне и составляет всего 17 процентов от ВВП.
"То, что по этому показателю Азербайджан занимает девятое место в мире, является рекордным достижением, и, как отметил глава государства в своем выступлении, необходимо с каждым годом сокращать внешний государственный долг, что предусмотрено в бюджете на 2020 год. В то же время еще одним показателем успешного реформирования является низкий уровень инфляции, в пределах чуть более двух процентов. По сравнению с предыдущими годами этот показатель значительно сократился.
Обратите внимание на то, что доходы населения значительно превышают инфляцию, что напрямую указывает на улучшение материального благосостояния азербайджанских граждан. Это также было ожидаемым, поскольку в центре внимания руководства страны постоянно находится фактор гражданина, его благосостояние.
С учетом этого важного фактора в стране был реализован серьезный социальный пакет, направленный на материальное благополучие более 4,2 миллиона человек, вследствие чего были повышены пенсии, зарплаты, пособия, на что было израсходовано порядка одного миллиарда манатов. В настоящее время Азербайджан занимает первое место в СНГ по уровню покупательной способности минимальной пенсии, а по объему среднемесячной пенсии находится на третьем месте, что также является большим достижением.
Глава государства в своем выступлении расставил важные акценты относительно того, что в финансовой и экономической сфере должна быть обеспечена полная прозрачность, отметив, что перед правительством поставлена задача повышения бюджетных доходов и обеспечения прозрачности бюджетные расходов", - продолжил депутат.
Гулиев назвал позитивным фактором то, что в отчете Doing Business Азербайджан занимает 25-е место в мире по бизнес-среде, а в последнем отчете Азербайджан вновь вошел в число 20 наиболее реформаторских стран.
"Азербайджан превратился в одного из важных игроков на рынке энергоносителей. Это касается и "Контракта века", и его пролонгации, строительства трубопроводов, в том числе "Трансадриатического" и "Трансанатолийского", а также цели превращения Азербайджана в транспортный хаб. Страна взяла курс на опережающее развитие ненефтяного сектора, при этом особое внимание уделяется формированию, как импортозамещающей модели, так и экспортоориентированной. Сегодняшний Азербайджан является не только страной, развивающей свою экономику, но и активно инвестирует в другие страны", - сказал депутат, подчеркнув, что успешным развитием экономики, страна обязана своей социально-экономической модели развития, реализуемой под руководством Президента Азербайджана.
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