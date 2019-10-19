На 25 октября намечен рабочий визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан для участия в XVIII саммите Движения неприсоединения, который состоится в Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Данный вопрос обсуждался на заседании Кабинета министров Туркменистана.

Как отмечалось, что Туркменистан придаёт большое значение разноплановому партнёрству в рамках авторитетных международных организаций. В их числе - Движение неприсоединения, объединяющее страны мира на принципах неучастия в военно-политических блоках и консолидации усилий в целях обеспечения всеобщей безопасности и благополучия, говорится в сообщении госагентства Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).

Говоря о значении предстоящего саммита для выработки решений актуальных вопросов глобальной повестки дня, президент подчеркнул, что на международной арене Туркменистан строго придерживается основных принципов своего нейтрального статуса, близких к постулатам Движения неприсоединения, пишет ТДХ.