https://news.day.az/politics/1167830.html Президент Ильхам Алиев принял Гаджибалу Абуталыбова в связи с поданным им заявлением об отставке - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял Гаджибалу Абуталыбова в связи с поданным им заявлением об отставке - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Гаджибалу Абуталыбова в связи с поданным им заявлением об отставке.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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