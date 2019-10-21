https://news.day.az/politics/1167856.html Президент Ильхам Алиев наградил Гудрата Гурбанова орденом «Шохрат»
Президент Ильхам Алиев наградил Гудрата Гурбанова орденом «Шохрат»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении орденом "Шохрат" Гудрата Гамбар оглу Гурбанова за продолжительную плодотворную деятельность в сфере морского транспорта в Азербайджане.
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