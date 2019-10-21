Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении орденом "Шохрат" Гудрата Гамбар оглу Гурбанова за продолжительную плодотворную деятельность в сфере морского транспорта в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.