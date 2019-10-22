Несанкционированная акция радикальной оппозиции в Баку закончилась решительными и оперативными действиями сил правопорядка. Митинг, на который ПНФА и "Нацсовет" собирались, по их же заверениям, привести чуть ли не десятки тысяч человек, собрал немногим более двух сотен маргиналов.

После провала своей затеи лидеры и активисты оппозиции принялись один за одним устраивать дешевые шоу. Глава ПНФА Али Керимли вышел в эфир с активисткой Севиндж Османгызы, где было все - и слезы, и мхатовские паузы, и душещипательные подробности "страшных пыток в автобусе". А теперь подоспел черед рыбешек поменьше.

По азербайджанскому сегменту интернета с подачи оппозиционных активистов и сетевых троллей ПНФА распространяются кадры, на которых девушку вдавили полицейским сапогом в мостовую. Разумеется, картинка сопровождается возмущенными возгласами о том, как азербайджанская полиция буквально втаптывает гражданку в землю. Возмущенные репосты, не менее гневные комментарии - все, как полагается.

И все бы ничего, если бы не одно но. Девушку, безусловно, очень жестко бьют по голове, прижав к земле. И это действительно отвратительное зрелище. Просто дело на фотографии происходит совсем не в Баку, а совершенно в другом месте.

В Брюсселе - таком любимом всеми борцами за правду, свободу, демократию и иностранные гранты городе. И это легко проверяется, Google в помощь. Материал о жестокости правоохранительных органов при разгоне митинга в Брюсселе доступен по ссылке. Этот и другие кадры - с указанием их автора - там тоже есть.

Радикалы от оппозиции потеряли и стыд, и совесть в своих попытках заработать хоть какие-то дивиденды на своем позоре. Пусть даже ценой лжи, провокаций и таких кустарных подтасовок.

А. Гасымлы