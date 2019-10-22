Необходимо создать условия для обеспечения работой растущее население.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Шахина Мустафаева в связи с его назначением на новую должность - заместителя премьер-министра.

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