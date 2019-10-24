https://news.day.az/politics/1168916.html Эльмар Мамедъяров на переговорах с замглавы МИД Саудовской Аравии - ФОТО
Эльмар Мамедъяров на переговорах с замглавы МИД Саудовской Аравии - ФОТО
Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку принял замминистра иностранных дел Саудовской Аравии Абдулрахмана Али Аль-Расси, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД.
На встрече сторонами было выражено удовлетворение развитием тесных отношений, существующих между Азербайджаном и Саудовской Аравией, подчеркнута положительная динамика в торгово-экономической сфере, в том числе, в области инвестиций и туристическом секторе.
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