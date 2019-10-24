Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку принял замминистра иностранных дел Саудовской Аравии Абдулрахмана Али Аль-Расси, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД.

На встрече сторонами было выражено удовлетворение развитием тесных отношений, существующих между Азербайджаном и Саудовской Аравией, подчеркнута положительная динамика в торгово-экономической сфере, в том числе, в области инвестиций и туристическом секторе.