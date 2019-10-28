Исполнилось 20 лет беспрецедентному теракту в Национальном собрании Армении.

27 октября 1999 года пятеро вооруженных людей ворвались в зал заседаний армянского парламента и расстреляли премьер-министра Вазгена Саркисяна, председателя Национального собрания Карена Демирчяна, двух его заместителей - Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, троих депутатов - Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генрика Абраамяна, а также министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна. Ранения получили семь человек - депутаты Эрмине Нагдалян, Андраник Манукян, Армен Хачатрян, Эдмонд Цатурян, Жирайр Геворкян и Эмма Худабашян, министр приватизации Павел Галтахчян. Более 40 человек оказались в заложниках.

Группу вооруженных лиц возглавлял бывший журналист Наири Унанян. Суд над группой Унаняна длился почти три года: с февраля 2001-го по ноябрь 2003 года. Потерпевшими по делу был признан 91 человек, 129 человек допрошены в качестве свидетелей. Наири Унанян и его брат Карен Унанян, Эдик Григорян, Врам Галстян, Дереник Беджанян и Ашот Князян были приговорены к пожизненному заключению. Гамлет Степанян - к 14 годам лишения свободы. Высшая мера наказания в виде расстрела не была применена, так как в 2003 году в Армении отменили смертную казнь. Успели...

Между тем, в Армении до сих пор не знают, кто же все-таки организовал этот теракт, кто стоит за ним и на чьи деньги зал заседаний парламента обагрился кровью. Одни склоняются к тому, что расстрел организовал Роберт Кочарян, другие видят в случившемся "руку Москвы". Вариантов было найдено за двадцать лет предостаточно.

Примечательно, что за эти годы по тем или иным, порой очень странным причинам, перешли в мир иной многие свидетели и участники преступления. Один из осужденных, Эдик Григорян пару лет назад пообещал рассказать все то, что "долгие годы упорно и довольно небрежно пытаются скрыть от общества". Обещал разоблачение, но неожиданно умер от сердечного приступа.

Издание "Голос Армении" провело собственное расследование, от результатов которого становится не по себе.

Врам Галстян - дядя братьев Унанянов в 2004 году повесился в изоляторе Нубарашена. После его смерти поговаривали, что он собирался сообщить следствию какие-то сведения, но не успел.

Гамлет Степанян - член группы Унаняна - в мае 2010 г. неожиданно скончался в тюремной камере, а до освобождения оставались какие-то два года.

Роза Ованнисян - свидетельница по делу о теракте, бывшая медсестра парламента. После 27 октября 1999 г. переехала в США, 1 сентября 2004 года умерла в результате автомобильной аварии. Трудно представить, что "руки" карабахского клана дотянулись до нее через океан, но кто знает...

Асмик Абрамян - свидетельница по делу, сотрудница протокольного отдела парламента, в 2004 г. повесилась прямо в здании Национального собрания.

Тигран Назарян - сотрудник "Айлур" - умер в 2014 г. в США от рака. В уголовном деле есть сведения о том, что с 1988 г. он сотрудничал с органами нацбезопасности. После смерти Назаряна долго ходили слухи о том, что он присутствовал при 40-минутном разговоре Роберта Кочаряна с Наири Унаняном, который состоялся после теракта в здании парламента.

Член группы Унаняна Норайр Егиазарян вообще не дожил до суда - погиб в тюремной камере от удара током. Ему было предъявлено обвинение в продаже оружия группе Наири Унаняна.

И так далее.

Слухов ходило много. Причина - отсутствие информации и усиленные попытки правящих режимов забыть о случившемся. То же самое делает сегодня премьер-министр Никол Пашинян. Бросив все силы на не стоящее, как говорится, выеденного яйца "дело 1 марта", новые власти стараются не вспоминать о беспрецедентном теракте, который даже для такой страны, как Армения, является перебором.

Интересно, что в преддверии 20-летия теракта руководитель расстрела парламента Наири Унанян, осужденный на пожизненное заключение по делу 27 октября 1999 года, подал прошение об условно-досрочном освобождении. На рассмотрение прошения отводится 80 дней.

Скорее всего, Унанян не будет освобожден, но кто его знает... Освободил же Никол Пашинян террористов "Сасна црер". Почему бы не выпустить Унаняна? Тем более что тот, объясняя свое поведение после теракта, заявлял в прямом эфире, что "на этот шаг нас подтолкнуло тяжелое положение народа, обреченность на голод". У власти в тот период, напомним, находился Роберт Кочарян - главный враг и оппонент Пашиняна. А, как говорится, враг моего врага - мой друг.

Кстати, такие же лозунги и аргументы озвучивали террористы "Сасна црер" во время захвата здания полка полиции в центре Еревана в июле 2016 года. И убийство полицейских они объяснили возмездием душителям народа. И что же? Сегодня преступники на свободе. Так что если через 80 суток выйдет из камеры и Наири Унанян, вряд ли кто-то сильно удивится.

Зульфугар Ибрагимов