Главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист АР Александр Шаровский высоко оценил инициативу Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о посадке в течение одного дня 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея великого поэта Имадеддина Насими.

"Инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой вызывает чувство искреннего восхищения. Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева делают все максимально возможное для развития Азербайджана, достойного самой высокой степени признания и уважения. Огромные усилия прилагаются для повышения благосостояния и самосознания азербайджанского общества, и мы непосредственно ощущаем эту поддержку на своем уровне. В частности, присвоение нашему театру статуса Академического, как и поощрение в статусе других творческих коллективов, привело к значительному повышению заработной платы в театральных кругах и других творческих коллективах.

В стране осуществляются фундаментальные реформы, реализуется множество значимых проектов, главная цель которых - процветание государства и повышение благосостояния народа. Экологическая составляющая является важным направлением работы руководства страны, нацеленной на повышение качества жизни граждан. В этом ключе посадка деревьев, тем более в таком рекордном количестве в 650 тысяч - важнейшая часть экологического вклада в борьбе с загрязнением воздуха и изменением климата. Деревья имеют огромную ценность в сохранении здорового экологического баланса - они удерживают влагу в почве, предотвращают наводнения, содержат углерод, украшают и насыщают ландшафты, защищают источники воды, увеличивают биоразнообразие, являются источником кислорода и чистой экологии. Безусловно, выращивание деревьев - это длительный и трудоемкий процесс, и только индивидуальный, скрупулезный подход к уходу за растениями способен привести к результату, который мы увидим по прошествии 20-30 лет. Все это свидетельствует о проявлении заботы со стороны нашего государства не только по отношению к нынешнему, но и будущим поколениям. Тысячи людей примут участие в этой акции. Ведь посадив дерево своими руками, каждый сможет внести непосредственно свою лепту в сохранение и поддержание здоровой окружающей среды, заложить бессрочный вклад в будущее, да и просто совершить доброе дело и испытать чувство удовлетворения от того, что позаботился не только о настоящем, но и проявил сопричастность к сохранению здоровья грядущих поколений. Символично, что эта акция приурочена к юбилею великого Насими и навсегда останется в памяти людей и нашей истории", - сказал Александр Шаровский.