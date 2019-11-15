По информации армянского сообщества "Hayasa", Сегодня в 13:00 у посольства РФ в Ереване состоится митинг против "акта вандализма", совершенного в российском городе Армавир, где местный депутат Виноградов закрасил табличку с изображением армянского фашиста Гарегина Нжде.

Организаторы митинга просят всех в 14:00 быть у здания посольства, передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

Так же сегодня представители Союза армян России призвали всех собраться в Армавире. Интересно, это считается призывом к несанкционированному митингу?!

Из текста обращения следует, что русский депутат Виноградов должен быть наказан. Армяне поднимают бунт. И так всегда они наказывают несогласных, постепенно утверждая в России свою власть и незыблемость интересов.

Может, русские все-таки защитят Виноградова и укажут армянам, что они здесь гости, а не хозяева.

Вместо того, чтобы защитить русского депутата, на него накинулось не только все агрессивное армянство, но и продажные российские депутаты.

Например, бывший член Совета Федерации России от Республики Башкортостан Рафаил Зинуров считает, что был совершен "акт вандализма, за который должно последовать наказание".

"Это обыкновенное хулиганство, вандализм и порча имущества. Это должно наказываться по закону. Повреждение любого памятника - это серьезное правонарушение. Что бы о нем не говорили (о Гарегине Нжде - ред.), я такого мнения, что памятник должен быть неприкасаем. Он (осквернивший памятник - ред.) должен ответить за хулиганство, вандализм, повреждение имущества. То, что он повредил памятник, не должно оставаться безнаказанным. Так мы скоро дойдем до того, что кому-то кто-то не понравится, и он придет ломать другое что-то историческое. Тот же Пугачев может не понравиться кому-то, кому-то Пушкин не понравится - будут ломать что ли или мазать черной краской?", - в интервью РУСАРМИНФО сказал продажный Зинуров, приравнивая великого русского поэта Пушкина и армянского эссесовца, убивавшего советских солдат, Гарегина Нжде.

Ту же позицию, понятно, занимает и продажный армянский лоббист, депутат ГД Константин Затулин.

А российское общество молчит, продолжая потакать армянам.