Члены азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретились с представителями крупнейшей мусульманской общины Южной Калифорнии - ФОТО
Члены азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в рамках визита в США побывали в исламском центре Orange County - самой крупной мусульманской общине Южной Калифорнии.
Как сказал председатель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Турал Гянджалиев, члены общины проинформировали об агрессии Армении против Азербайджана и оккупации азербайджанских территорий, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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