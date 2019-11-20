Сегодня в Москве прошло заседание секретарей советов безопасности стран СНГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в заседании принял участие секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов.

Участники заседания обсудили темы обеспечения региональной безопасности на пространстве СНГ, международного сотрудничества по линии советов безопасности, глобальной безопасности и стратегической стабильности, а также другие вопросы.

Выступив на открытии заседания, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал, что с целью обеспечения безопасности на пространстве СНГ участники разработают совместные подходы для решения имеющихся проблем.