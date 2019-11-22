Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 500 тысяч манатов Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики на обеспечение жильем инвалидов и семей шехидов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение было подписано главой государства в пятницу.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабмину Азербайджана - другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения.