Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана планируют принять обращение к Президенту Ильхаму Алиеву с просьбой распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы. Это решение напрашивалось давно - потому что Милли Меджлис был слишком инертен, недостаточно активен и откровенно отставал от динамики проводимых в стране реформ.

Уходящий год стал годом масштабных реформ, проводимых в стране под руководством Президента Ильхама Алиева. Год заканчивается, а динамика реформ только ускоряется: они охватывают самые разные сферы общественной жизни. Осуществляемые преобразования - важнейший процесс, и для их максимальной эффективности крайне необходимо синхронизировать работу всех структур государства. Разумеется, это касается и законодательной власти: избирательный цикл должен подстроиться под происходящие в стране события, а парламент Азербайджана - стать актуальным и способным работать в новом ритме.

Обновление Милли Меджлиса - это как раз то, что хочет видеть азербайджанский народ, которому не нужны неэффективные, порой некомпетентные депутаты. Азербайджану и избирателям необходимы энергичные политики, которые будут заняты поддержкой реформ Президента Ильхама Алиева.

Вчера в Баку состоялось чрезвычайное заседание Политсовета партии "Ени Азербайджан", в ходе которого депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента. Масштабные кадровые реформы, которые проводятся в стране, не могли не затронуть парламент - орган, который, также нуждается в обновлении.

Постепенно подходящий к концу 2019-й год стал не просто годом реформ, а годом, который бесповоротно изменил политическую и экономическую повестку в Азербайджане. Были приняты беспрецедентные социальные решения, неоднократно увеличены минимальные зарплаты, пенсии и пособия, был анонсирован переход страны к новой модели развития - к социально-ориентированной экономике.

За социальными реформами последовали масштабные кадровые перестановки. Проработавший на посту премьер-министра Новруз Мамедов ушел в отставку, его место занял Али Асадов. Был также сменен и глава Администрации Президента - на смену Рамизу Мехтиеву пришел Самир Нуриев. Стоит вспомнить и другую значительную перестановку: глава государства существенно расширил функции министерства экономики страны: министр налогов Микаил Джаббаров возглавил объединенную суперструктуру, а экс-министр Шахин Мустафаев занял пост вице-премьера в правительстве. Кроме того, Президент Ильхам Алиев сменил глав ряда регионов Азербайджана.

Кадровые реформы Ильхама Алиева стали не только важным этапом для углубления проводимых главой государства реформ, но и важнейшим сигналом для чиновников всех уровней. Эти реформы продиктованы объективной необходимостью и важностью целей, которые ставятся перед правительством. Чиновник, каким бы опытным ни был, в первую очередь должен быть адекватным стоящим задачам.

За несколько лет Президент Ильхам Алиев значительно обновил правительство страны, задача которого в претворении в жизнь реформ, инициируемые главой государства. И эта политика Президента уже принесла результаты - буквально по всем направлениям, в которых были задействованы новоназначенные министры, был зафиксированы успешные преобразования.

Все должны понимать, что никакие прошлые заслуги не снимают ни с кого ответственности за выполнение поставленных задач. Высокое доверие, которое оказывает глава государства - это еще и высокая ответственность. Перед чиновниками ставятся четкие задачи, которые должны выполняться. Первоочередная задача - это дальнейшее углубление экономических реформ и развитие Азербайджана, повышение благосостояния граждан страны. Реформы преследуют достижения этой цели.

Современному Азербайджану нужен такой же современный парламент

Милли Меджлис - один из важнейших органов в государстве. Он наделен широкими полномочиями и обязанностями. А разве возможны успешные реформы, если они будут фрагментарными?

Конечно, нет. И совершенно очевидно, что преобразования должны были коснуться и парламента - тем более что их необходимость в Милли Меджлисе назрела давно. Азербайджанский парламент, часто недостаточно оперативный, излишне инертный, откровенно не успевал за динамикой развития страны, за осуществляемыми преобразованиями. Президент Ильхам Алиев проводит политику обновления управленческих кадров, неоднократно заявлялось о том, что для того, чтобы наша страна была способна адекватно и оперативно отвечать на вызовы нового времени, ей нужны соответствующие грамотные, полные сил и желания работать менеджеры.

Имена некоторых из депутатов сегодня, по прошествии 4 лет после последних парламентских выборов, вряд ли назовут даже их собственные избиратели - настолько бездействуют некоторые народные избранники. Бывало, некоторые из них попадали в СМИ не в связи с какими-то серьезными инициативами или предложениями, а только после иногда смешных, а иногда некомпетентных заявлений.

Милли Меджлис в его нынешнем составе неэффективен, инертен и немало депутатов бездействуют - во всяком случае, не видно никакого положительного вклада азербайджанского парламента в курс реформ, проводимых главой государства.

Запрос общества

Граждане Азербайджана с большим воодушевлением восприняли реформы Президента Ильхама Алиева, проведенные им кадровые перестановки. Итоги опроса, проведенного недавно Центром стратегических исследований, показали, что вера населения в реформы, проводимые главой государства, находится на самом высоком уровне. 87,6 процента респондентов в целом поддерживают и считают значимыми реформы Президента Ильхама Алиева. В целом 83,7 процента опрошенных считают, что кадровые и структурные реформы, проводимые Президентом, оправдывают их ожидания. То, что в ходе кадровых изменений отдается преимущество новым, полностью соответствует ожиданиям народа. 86,9 процента респондентов поддерживают соответствующий подход главы государства. Выступление 88 процентов респондентов с этой позиции свидетельствует о надежном единстве между азербайджанским лидером и народом.

Цифры показывают, что у азербайджанского общества сформировался четкий запрос на продолжение, углубление кадровых реформ. Народу нужны депутаты, которые будут проводить в жизнь запросы избирателей, поднимать актуальные проблемы, помогать государству их решать, выступать с серьезными инициативами во имя общего блага. Именно этим и была продиктована инициатива правящей партии о необходимости роспуска парламента.

Современному Азербайджану нужен такой же современный парламент. Это запрос, существующий в обществе - и это то, что необходимо для дальнейшего развития нашей страны.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az