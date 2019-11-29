Программа обучения менеджеров в Азербайджане - это средство борьбы не только с нехваткой квалифицированных работников в сфере малого бизнеса, но и с дефицитом менеджеров, заявил полномочный и чрезвычайный посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на заседании по случаю 10-летия германо-азербайджанской Совместной программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана, передает Trend с мероприятия, передает Day.Az .

Маниг отметил, что для улучшения экономических показателей в Германии есть новый закон, который вступит в силу с первого марта 2020 года и позволит квалифицированным рабочим, а также людям, которые хотят пройти обучение в Германии, приезжать в Германию, так что есть возможность круговой миграции людей.

"Желающие работать здесь, в Азербайджане, могут поехать в Германию, чтобы пройти там обучение, получить профессиональную подготовку и вернуться сюда, в Азербайджан, что дает возможность немецким компаниям инвестировать сюда в целях поиска квалифицированных рабочих, и это важно, есть серьезная возможность для лучшего и более интенсивного обмена не только продукцией и финансами, но и квалифицированными кадрами", - сказал Маниг, отметив, что данная программа является одной из основных моделей укрепления дружбы между двумя странами.