Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, Мамедъяров поздравил Дика с новым назначением и выразил надежду на то, что посол внесет вклад в еще большее развитие связей между двумя странами.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в сфере энергетики и безопасности, а также отметили значимость развития сотрудничества в сферах экономики, науки и образования, туризма, культуры и др.

Посол вручил Эльмару Мамедъярову копии верительных грамот.

Джордж Дик отметил, что за период дипломатической деятельности приложит все усилия для дальнейшего укрепления связей между двумя странами.

Министр Эльмар Мамедъяров пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности.