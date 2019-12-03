Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 000 деревьев в честь 650-летнего юбилея Насими - благое дело. Это здоровье нации, очищение нашего воздуха, красота нашей страны.

Об этом в беседе с Day.Az сообщил ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана, композитор Сиявуш Керими.

"Я приветствую эту инициативу Первого вице-президента и очень благодарен ей за это. Уверен, что эта акция будет иметь широкий резонанс во всем мире. Мехрибан Алиева - человек, который всячески помогает людям, помогает развитию нашей культуры. Ее огромная благотворительная деятельность, деятельность в ЮНЕСКО достойны всех похвал", - сказал С. Керими.

Народный артист добавил, что с большим удовольствием примет участие в акции.

"Наш город нуждается в озеленении и я считаю, что каждый человек должен посадить дерево. Каждый должен принять участие в акции", - заключил он.

Добавим, что акция пройдет шестого декабря. Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое количество деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана". В основном, это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень и другие.