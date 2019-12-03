Тема героизации Нжде в России закрыта навсегда, и вандалы в Ереване этого не изменят.

Об этом сказал Day.Az российский эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя акт вандализма, имевший место в Ереване накануне. Напомним, что националисты облили красной краской памятник русскому писателю и дипломату Александру Грибоедову.

Коротченко выразил надежду, что за свои деяния вандал будет привлечен к уголовной ответственности.

"Мотивы, которыми он руководствовался, записи, которые он сделал в соцсетях, говорят о том, что этот человек неадекватен и придерживается крайне шовинистических взглядов. Поэтому будем рассчитывать, что вне зависимости от того, как он мотивирует свой поступок, он будет подвержен соответствующим мерам уголовного воздействия в Армении", - сказал эксперт.

Коснувшись дезинформации, распространяемой армянскими СМИ со ссылкой на общину в Армавире о том, что мемориальная доска нациста Нжде снесена временно, "пока не улягутся страсти" и будет восстановлена, Игорь Коротченко сказал:

"Насколько можно судить из сообщений СМИ, властями Армавира церкви было направлено письмо, и получен ответ, что демонтаж уже произведен. Ни о какой реставрации речи быть не может. Так что можно считать, что вопрос закрыт навсегда и повторного увековечения Нжде на территории России не произойдет. Это было бы чудовищно - в преддверии 75-летия Победы открыть подобную мемориальную доску. Это был бы публичный вызов всему российскому обществу. Поэтому думаю, что такого не произойдет, и позорный знак демонтирован навсегда".

Лейла Таривердиева