Служба национальной безопасности Армении выступила с предупреждающим заявлением, опубликовав фотографию на своей странице в Facebook.



Все бы ничего, но поразительно, как фашиствующие армянские вояки пугают гражданских ... азербайджанцами. "Не переписывайся о своей армии, пользователь может быть представляющимся армянином азербайджанцем", - гласит надпись на фотографии.

В спецслужбе также призвали всех граждан воздержаться от переписки в соцсетях с незнакомцами на военные темы.



Видимо, армянские военные таким образом надеются, что информация о реальном положении дел в ВС страны-оккупанта не дойдет до людей. Причем боятся армянские чекисты не азербайджанцев, а самих армянских граждан. В конце-концов, для того, чтобы узнать всю информацию о состоянии армии противника, у Азербайджана есть профессиональная разведка и все необходимое оборудование и технологии.



А вот родителям молодых парней, которых по прихоти властей страны-оккупанта отправляют на долгие месяцы в окопы, где им не светит ничего, кроме ежедневной опасности, голода и дедовщины, знать о происходящем ни к чему, полагают армянские власти. Вот и пугают людей азербайджанцами - лишь бы о "процветании" армянской армии никто так и не узнал.



Э. Ибрагимов