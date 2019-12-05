Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 90-летия Алибабы Мамедова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, министерству культуры Азербайджана поручено совместно с министерством образования подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 90-летию народного артиста Алибабы Мамедова.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.