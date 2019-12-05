https://news.day.az/politics/1182601.html В Азербайджане отметят 90-летие Алибабы Мамедова - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
В Азербайджане отметят 90-летие Алибабы Мамедова - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 90-летия Алибабы Мамедова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, министерству культуры Азербайджана поручено совместно с министерством образования подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 90-летию народного артиста Алибабы Мамедова.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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