Сохраняя исторический облик Шамахи, мы модернизируем ее.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с сотрудниками во время открытия комплекса "ASAN Həyat" в городе Шамаха.

"Рад, что этот центр открывается в Шамахе. Шамаха - наш древний край, историческое место. Она имеет богатейшую историю, культуру. Исторические памятники Шамахи очень дороги каждому из нас. Рад, что по моему указанию была капитально отремонтирована Шамахинская Джума-мечеть. Это - самая древняя мечеть Азербайджана, одна из древнейших мечетей мусульманского мира. Она была построена в 743 году. Сохраняя исторический облик Шамахи, мы модернизируем ее", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, недавно исполнительной власти района были выделены достаточно крупные средства для реализации проектов, связанных с инфраструктурой.

"Будут доставлены современные пассажирские автобусы, современные машины скорой медицинской помощи, коммунальная техника. Было дано поручение капитально отремонтировать все внутренние дороги Шамахи, сельские дороги. Примерно в апреле-мае следующего года в городе будет решена проблема питьевой воды, и шамахинцы будут обеспечены питьевой водой, соответствующей стандартам Всемирной организации здравоохранения", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что газификация в Шамахинском районе составляет 95 процентов.

"Несмотря на то, что многие села находятся в отдалении друг от друга и являются горными селами, мы довели газификацию до 95 процентов. Нет никаких проблем с электроэнергией. По моему указанию мы расширили автодорогу Баку-Шамаха до четырех полос, сейчас это очень удобная дорога. Сегодня состоялось официальное открытие последней части этой дороги. Также ведется строительство сельских дорог. В свое время здесь были построены Лечебно-диагностический центр, Олимпийский комплекс. Капитально отремонтирована Шамахинская обсерватория. Конечно, и для жителей республики, и для гостей не только была капитально отремонтирована дорога Шамаха-Лагич, но и проложена дорога Шамаха-Демирчи, Демирчи-Лагич. То есть, сегодня самая безопасная дорога в Лагич пролегает через Шамаху. В настоящее время мы развиваем Шамаху как современный центр туризма", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что разбиваются виноградники, проводится фестиваль винограда, на территории Шамахинского и Гаджигабульского районов создается крупнейший в нашей стране агропарк.

"Площадь этого агропарка составляет 42 тысячи гектаров, он придаст мощный импульс развитию сельского хозяйства. Шамаха - традиционный виноградарский район. Восстанавливаются традиции виноградарства, открываются рабочие места, в том числе создаются оплачиваемые общественные работы. Шамаха - родина великого сына азербайджанского народа Имадеддина Насими. Как вам известно, моим Распоряжением нынешний год объявлен "Годом Насими". В знак уважения и почтения к памяти великого Насими завтра по всей стране будет проведена массовая акция посадки деревьев, в целом будет высажено 650 тысяч деревьев. Традиционный характер принял Фестиваль Насими. Шамаха имеет очень древнюю историю, и ее выдающиеся представители приумножают славу азербайджанского народа", - сказал Президент Ильхам Алиев.