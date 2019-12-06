Акция по посадке деревьев в Азербайджане должна стать примером для других стран.

Об этом сказал Trend американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс, комментируя инициативу по посадке 650 тысяч деревьев в Азербайджане по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя страны Имадеддина Насими, передает Day.Az.

"Имадеддин Насими - один из величайших философов Азербайджана. Инициатива по посадке 650 тысяч деревьев является благородным деянием, которое воплощает в жизнь стратегическое видение правительства Азербайджана. Эта инициатива правительства Азербайджана является впечатляющим и уникальным вкладом в реализацию задач ООН в области окружающей среды и Целей устойчивого развития. Азербайджан является одной из ведущих стран Европы и Азии с точки зрения весомого вклада на душу населения в кампании по лесовосстановлению и политику защиты окружающей среды", - сказал американский эксперт.

Он отметил, что даже в некоторых из наиболее развитых стран Европейского Союза инициативы такого масштаба не осуществляются.

"Азербайджан - это страна, которая вкладывает так много средств в сохранение окружающей среды и лесных запасов и этому примеру должны следовать другие развитые страны", - подытожил Тейс.

Отметим, что в рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими 6 декабря 2019 года по всей стране стартовала кампания по посадке деревьев.

Эта благородная инициатива, охватившая все регионы республики, началась с города Шамахы, где родился поэт.

В кампании, нацеленной на пропаганду в международном масштабе поэзии великого поэта Имадеддина Насими, увековечение его памяти, популяризацию литературного и культурного наследия Азербайджана, участвуют общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур.

Впервые в истории Азербайджана в один день посажено такое количество деревьев.

Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана". В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень, катальпа и др.

Данная кампания поспособствует увеличению числа зеленых насаждений в стране, снижению воздействия изменений климата. В то же время это ценный вклад, направленный на объединение людей вокруг этой прекрасной инициативы, проявление общественностью солидарности в деле оздоровления окружающей среды.