9 декабря в штаб-квартире ООН состоятся мероприятия по случаю 71-й годовщины принятия Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и в связи с Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. В связи с этим представитель Азербайджанской Республики при ООН Яшар Алиев направил официальное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в своем обращении главе ООН азербайджанский дипломат пишет, что Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него является одним из первых международных договоров, к которому присоединилась Азербайджанская Республика после восстановления своей независимости и вступления в Организацию объединенных наций. По словам Я.Алиева, всеобщая ратификация Конвенции станет важной консолидированной приверженностью международного сообщества искоренению преступления геноцида. Он подчеркнул важность мандата ООН по предупреждению геноцида и концепции "ответственности за защиту" в продвижении национальных и международных усилий по защите населения от геноцида, военных преступлений, этнической чистки и преступлений против человечности.

По собственному опыту, Азербайджан знает о "чудовищном бедствии" геноцида, говорится далее в письме. 31 марта, отмечаемый как День геноцида азербайджанцев, почитается память тысячей мирных жителей, которые погибли в результате массовых убийств, учиненных вооруженными армянскими отрядами в 1918 году.

Серьезные нарушения международного гуманитарного права, равные военным преступлениям, преступлениям против человечности и актам геноцида, были совершены в ходе войны, развязанной Арменией против Азербайджана в конце 1980-х годов. Война, которая продолжается и по сей день, унесла жизни десятков тысяч людей, привела к разрушению городов, поселков и деревень; тысячи людей пропали без вести; и все захваченные территории Азербайджана были этнически очищены от более чем 1 миллиона азербайджанского населения, отмечает Я.Алиев.

В феврале 1992 года против мирных жителей города Ходжалы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана было совершено самое крупное массовое убийство за все время существования конфликта. В результате нападения и захвата города армянскими силами, сотни азербайджанцев, в том числе женщины, дети и пожилые, были убиты, ранены или взяты в заложники, а город был разрушен до основания. Уровень жестокости в Ходжалы шокирует: шесть семей были полностью уничтожены; 25 детей потеряли обоих родителей и 130 детей потеряли одного родителя; 56 мужчин были сожжены заживо, скальпированы, подвергнуты пыткам, обезглавлены или ослеплены; и беременные женщины были заколоты штыками автоматов.

Важно, подчеркивает азербайджанский дипломат, чтобы международное сообщество задумалось о том, что произошло в Ходжалы и в других городах, поселках и селах Азербайджана. Упрямое отрицание Ереваном своей ответственности за чудовищные преступления, совершенные во время агрессии против Азербайджана, является вызовом международному праву и правам человека, а также прямым препятствием на пути к прочному миру и подлинному примирению.

Хотя международные нормы и стандарты, наряду с институциональной деятельностью, значительно развились за эти годы, гражданские лица продолжают платить самую высокую цену в результате вооруженного конфликта. Среди других важнейших мер, необходимых для эффективной борьбы с безнаказанностью, важно также удостовериться, что усилия в установлении мира и превентивной дипломатии способствуют обеспечению подотчетности и ни при каких обстоятельствах не допускают и не способствуют поддержанию ситуаций, возникающих в результате незаконного применения силы и других грубейших нарушений международного права, таких как геноцид, военные преступления, преступления против человечности и этнические чистки.

Кроме того, следует особо отметить, что Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него была принята в ответ на широко распространенные зверские преступления против гражданского населения во время Второй мировой войны. Тем не менее, до сих имеют место случаи героизации нацистов и их пособников в некоторых странах, в том числе и тех стран, которые пытаются представить себя в качестве страстных сторонников защиты прав человека и программы предотвращения геноцида. Такое бесстыдное лицемерие неприемлемо и представляет собой глубокое неуважение к памяти миллионов людей во всем мире, которые отдали свои жизни за свободу от тирании и колонизации во время Второй мировой войны.

В заключение Я.Алиев просит распространить письмо в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 31, 32, 37, 68, 75, 83 и 130 повестки дня и документа Совета Безопасности.

Напомним, что Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него была принята резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций от 9 декабря 1948 года в Парижe. Конвенция, вступившая в силу 12 января 1951 года, устанавливает международный правовой статус понятия "геноцид" как тягчайшего преступления против человечества, а также дает его юридическое определение.