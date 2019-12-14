Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева 13 июня сего года приняла участие в открытии нового здания детского приюта "Умид йери" в поселке Бина Хазарского района Баку.

Ввиду того, что старое здание не отвечало современным требованиям, Фондом Гейдара Алиева было построено новое здание. В детском приюте, который был учрежден в 1997 году, воспитанники проживают до 18 лет. За время пребывания в приюте им предоставляется правовая, социальная и медицинская помощь, оказывается поддержка адаптации детей в общество и получению ими образования. Новое здание позволило создать отделения для мальчиков, девочек и малолетних детей. Все комнаты оснащены современным оборудованием. В детском приюте созданы спальни, классные комнаты, кабинеты информатики, зоны развлечений и отдыха для эффективного проведения воспитанниками своего досуга. Для формирования вкуса, развития талантов и способностей воспитанников приюта в учреждении созданы различные творческие мастерские - ковроткаческая, изобразительного искусства, прикладных работ.

Как передает Day.Az, на днях корреспонденты Trend побывали в детском приюте "Умид йери". В беседе руководитель приюта Нигяр Мансимова отметила, что от прежнего неприглядного вида здания не осталось и следа: "Для нас построили новые корпуса, старое здание реконструировано. Нам в пользование сдано прекрасное современное здание для комфортного проживания 53 детей. Все мы - от мала до велика - благодарны Мехрибан ханум и каждый день молимся за нее, ведь для нас созданы все удобства, и мы больше не испытываем прежних трудностей. У детей очень удобные и теплые спальни, прекрасная мебель и помещение для кухни. Здесь также созданы все условия для обучения детей, выявления и развития их талантов. Дети эффективно проводят свой досуг - занимаются в мастерской по труду, в кружках по ковроткачеству, шитью. У нас много талантливых детей. Благодаря Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой мы обеспечены всем необходимым". Мансимова особо отметила, что личное участие Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в открытии нового здания приюта стало для "Умид йери" историческим событием: "Это был для нас знаменательный, радостный день. В рамках проекта "Обновленному Азербайджану - новую школу" Мехрибан ханум занимается вопросом реконструкции многочисленных детсадов, школ, детских домов. И мы всегда мечтали о том, чтобы Мехрибан ханум пришла и к нам, и чтобы для нас тоже были созданы такие замечательные условия".

Учитель музыки детского приюта "Умид йери" Самира Тагиева рассказала о созданных возможностях для развития талантливых детей: "Детям очень нужны совместные исполнения и концерты. Благодаря этому они еще больше развиваются. После того, как при поддержке Первого вице-президента Мехрибан Алиевой наш приют был реконструирован, появились все необходимые условия для полноценного развития детей. Они занимаются в светлых, теплых и уютных комнатах. От имени всех учителей и воспитанников выражаю признательность Мехрибан ханум за огромную проделанную работу".

Педагог начальных классов Самира Нагиева подчеркнула, что "Умид йери" превратился в прекрасное и уютное жилье для детей: "В моем классе учатся дети разных возрастов. Я стараюсь помогать им в учебе и после уроков. От имени коллектива приюта выражаю глубокую признательность Фонду Гейдара Алиева и лично Мехрибан Алиевой за создание таких прекрасных условий, обеспечение приюта необходимыми принадлежностями".

Сотрудник "Умид йери" Фарид Гусейнзаде отметил, что десять лет жил в этом приюте, и является его воспитанником. "Я обеспечен здесь работой и постоянно помогаю приюту во всех делах. Огромное спасибо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за это прекрасное здание и созданные для воспитанников нашего приюта условия. Мы очень довольны", - сказал он.

В завершение искреннюю благодарность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой выразила одна из воспитанниц приюта: "От всего сердца благодарю Мехрибан ханум за это здание, ее заботу и крепко-крепко целую".