Очередной закрытый соцопрос СНБ установил новый рекорд по части падения рейтинга премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщают армянские СМИ, ссылаясь на свои источники, близкие к правительству, передает Day.Az.

"Очередной закрытый соцопрос СНБ установил новый рекорд по части падения рейтинга премьер-министра Никола Пашиняна - ему доверяют лишь 19,5% респондентов. Причем, согласно нашему источнику, этот показатель практически повторил данные специального опроса, проведенного недавно американской компанией "Gallup". Говорят, что представитель заказчика опроса (то есть Правительства) - Владимир Карапетян один-два дня откладывал представление данных премьер-министру, предвидя его гнев.

И именно за эти дни и возникла идея опубликовать так называемый опрос "кооперативного Gallup", чтобы Пашинян поверил в цифры, в которые ему хотелось бы верить. Напомним, что директор, как они говорят, полноправного члена "GALLUP international association" ООО "Эм Пи Джи" Арам Навасардян 20 и 23 декабря при помощи журналистов представил общественности желаемые итоги проведенного опроса. Но от этого реальность не меняется. Рейтинг 19,5% - это очень тревожный показатель и неприятный подарок в конце года", - пишут армянские СМИ.

Отметим, что после данной публикации, СНБ Армении выступило с заявлением, в котором опровергла приведенные выше результаты опроса, заверив, что рейтинг Никола Пашиняна все так же высок, как и весной 2018 года.