9 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы. Внутриполитическая жизнь страны, нервно пульсировавшая за последние годы, когда власть, вопреки своему предназначению, всеми силами пыталась, да и ныне пытается, спасти впавшую в коматозное состояние оппозицию, получила очередной, весьма сильный и действенный импульс.

Сотни кандидатов, тысячи потенциальных наблюдателей, яростные схватки политических противников в социальных сетях, ожесточенные дебаты на YouTube-каналах, ежедневные анализы и прогнозы, коим нет числа.

Тем временем...

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направит в феврале в Азербайджан делегацию наблюдателей за парламентскими выборами, состоящую из 30 членов от всех пяти политических групп в Ассамблее, вместе с двумя содокладчиками по мониторингу Азербайджана.

Делегация должна посетить страну с 7 по 10 февраля, но будет также и более ранний "предвыборный" визит небольшой делегации.

А Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ официально открыло в Баку миссию по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане, говорится в информации на сайте организации.

Развертывание миссии осуществляется по официальному приглашению властей Азербайджана. Миссию возглавляет посол Питер Тейлер, она состоит из основной группы из 12 экспертов, базирующейся в Баку. БДИПЧ запросило 30 долгосрочных наблюдателей для размещения по всей стране с 14 января, а также 350 краткосрочных наблюдателей для наблюдения в день ​​выборов.

Миссия проведет оценку соответствия выборов обязательствам ОБСЕ и другим международным стандартам проведения выборов, соблюдения национального законодательства в процессе выборов. Наблюдатели будут следить за процессом регистрации кандидатов, агитационной деятельностью, работой избирательной администрации и соответствующих государственных органов, внедрением правовых рамок и разрешением избирательных споров. В рамках наблюдения миссия также будет следить за освещением кампании в СМИ.

В день выборов миссия наблюдателей БДИПЧ объединит усилия с делегациями Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за открытием избирательных участков, голосованием, подсчетом голосов и подведением итогов.

Заявление о предварительных результатах и заключениях будет опубликовано на следующий день после выборов. Окончательный отчет, содержащий итоги всего избирательного процесса и включающий рекомендации, будет опубликован примерно через два месяца после окончания избирательного процесса.

Но вопреки здравому смыслу, канонам политических процессов и даже донельзя карикатуризированным положениям международного права, тем паче, логики, некоторые европейские политики решили в очередной раз "проучить" Азербайджан. По их мнению, мы, недоразвитые люди Востока, никак не сможем обойтись без мудрых руководящих указаний из-за границы. В конкретном случае - из уст благопристойных евродепутатов, усталых от несения, видите ли, бремени белого человека.

Например, докладчик ПАСЕ по политзаключенным в Азербайджане Торхильдур Сунна Эварсдоттир, скандально прославившая себя как симулякр духа европарламентаризма, имманентно выразила "сожаление по поводу неисполнения властями Азербайджана важных решений Страсбургского суда в отношении ряда лиц", из-за чего, видите ли, они не могут принять участие в качестве кандидатов на досрочных парламентских выборах в стране.

То есть, переводя трюизм исландки Сунны, дочери Эварса, этой "вечно насупленной агрессивной фурсажистки", как ее величают сами евродепутаты, на нормальный язык, властям Азербайджана незамедлительно следует нарушить Конституцию страны, забыть все законы, приостановить действия законодательных актов, погрозить пальцем Центральной избирательной комиссии и, дабы выполнить распоряжение Сунны, регистрировать всех бывших заключенных и вообще, "истинных оппозиционеров" с уголовным прошлым. Как же, законы ведь создают препоны на пути этих люмпенов с горящими взорами и крикливыми голосами, а докладчик Торхильдур обеспокоена, ибо она, как истинный меч демократии и орало свободного волеизъявления, а также опахало политической этики, гневно топнула ногой.

Хотя Торхильдур Сунна Эварсдоттир особа весьма колоритная. Активный функционер исландской - минуточку - Пиратской партии, эта дама, неприятная во всех отношениях, известна как агрессивная феминистка и ярая поборница всех мыслимых, а также немыслимых и идиотических прав. Кроме того, она отличается неконтролируемыми приступами элементарного хулиганства. Например, в своем интервью программе "Silfrid" на местном телеканале RUV она обвинила Асмундура Фридрикссона, депутата от Партии независимости, в хищении и присвоении бюджетных денег.

Чуть ли не брызжа слюной, она требовала кар небесных и возмездия.

После чего в альтинге - парламенте Исландии, было проведено расследование и выяснилось, что пиратка, фурсажистка и просто депутатка Сунна в очередной раз попала пальцем в небо: ни одно обвинение не подтвердилось.

Комитет по этике альтинга укорил Сунну в неэтичном поведении и наветах.

Так как быть - где, как говорят в Одессе, гарантия в том, что неуважаемая докладчик ОБСЕ Эварсдоттир этична в своих обвинениях, адресованных в наш адрес?

Риторический вопрос, скажете вы и ошибетесь, ибо лидер ПНФА, он же блогер всея санкюлотов и черносотенцев местных прерий радикальной оппозиции Али Керимли до того воодушевился пиратской болью исландки, что забыв понятие дискурса, встал рядом с гневной тирадометчицей и решил внести свои пять копеек в театр абсурда.

Например, не далее, как сегодня, Али Керимли разрядился очередной порцией когнитивного синдрома. По его словам, отказ Европарламента от наблюдения за парламентскими выборами в Азербайджане есть не что иное, как "самое серьезное событие, произошедшее до нынешних времен".

"Европарламент отказался не только от наблюдения за выборами - он запретил членам организации делать заявления от имени структуры о выборах в Азербайджане", - чуть ли не вопит от боли А.Керимли.

Но г-н Керимли опять путает понятия, микширует фактами и выдает желаемое за действительное.

Ибо отказаться можно только от того, что тебе предлагают. Азербайджан не предлагал Европарламенту наблюдать за внеочередными парламентскими выборами - то есть, официальный Баку не отправлял приглашение Европарламенту для наблюдения за выборами.

Естественно, если не было соответствующего приглашения, то Европарламент не мог отказаться.

А все другие международные организации, в том числе Совет Европы, ОБСЕ, БДИПЧ, получившие приглашение из Баку, будут наблюдать за выборами.

Очередная фантомная, ныне, скорее, пиратская боль А.Керимли в духе солидарности с исландкой Сунной, оказалась никчемной.

Увы, такова уж местная радикальная оппозиция и ей, видно, индифферентны все законы логики.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az