На юге Бишкека прошла церемония закладки Парка Дружбы Кыргызстана и Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступив на церемонии, президент Кыргызыстана Сооронбай Жээнбеков сообщил, что договоренность о создании парка была достигнута в ходе встреч с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2018 году в городе Чолпон-Ата и в 2019 году в ходе Саммита Тюркского совета в Баку.

Глава государства отметил, что согласно договоренности, азербайджанская сторона построит здание средней школы в жилом массиве "Кок-Жар" Бишкека.

Сооронбай Жээнбеков сказал, что такие мероприятия говорят о крепкой дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

"Кыргызстан придает важное значение развитию дружественных отношений с Азербайджаном, которые прошли испытание временем. Выражаю благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за помощь в создании парка. Я уверен, что этот парк станет символом дружбы между нашими народами", - сказал Президент Кыргызстана.

Посол Азербайджана в Кыргызстане Идаят Оруджов выразил благодарность Президенту Сооронбаю Жээнбекову за поддержку в реализации этого проекта.

Дипломат зачитал письмо Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю закладки парка. В письме отмечается, что этот парк является символом дружбы и братства двух народов, обладающих общей историей и этническими корнями, национально-духовными ценностями и обычаями.

Напомним, что в парке площадью 5,5 гектара будут созданы водопады, искусственные бассейны, открытый амфитеатр, детские площадки и другие развлекательные объекты.