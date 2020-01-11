Цель радикальной оппозиции - бросить тень на успехи и достижения Азербайджана. Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде, передает Day.Az.

По его словам, успехи Азербайджана невыгодны радикальной оппозиции.

"В период власти радикальной оппозиции Азербайджан столкнулся с большими проблемами. Период власти тандема НФА-Мусават стал для страны самым тяжелым, граждане страны столкнулись с большими социальными проблемами. Инфляция превышала тысячу процентов. В стране шла гражданская война. Поэтому силы, которые в свое время подвели Азербайджан к краю пропасти, сегодня не имеют морального права высказывать какое-либо мнение", - сказал Мирзазаде.

Он отметил, что после 1993 года для развития Азербайджана была проделана большая работа, результаты которой налицо. "В результате политики, осуществляемой главой государства, позиции Азербайджана на международной арене укрепляются. Проводится большая работа для освобождения оккупированных территорий. Созданы мощная армия, сильная экономика. Проведена большая работа для усиления материально-технического обеспечения армии. Боевой дух армии находится на высоком уровне. Наглядным примером этого являются апрельские бои, освобождение высот в Нахчыване, взятие под контроль многочисленных высот в Газахском районе", - подчеркнул Мирзазаде.

Он добавил, что по указке определенных зарубежных кругов радикальная оппозиция пытается бросить тень на все эти достижения. "Однако тщетно. Эти люди не обладают каким-либо авторитетом в обществе, народ их не поддерживает", - сказал Мирзазаде.