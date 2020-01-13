От стабилизации ситуации на Ближнем Востоке выиграют все, в том числе страны Южного Кавказа.

Об этом сказал в интервью Day.Az президент Российской Ближневосточной Ассоциации, известный эксперт Мурад Садыгзаде.

Начало года снова приковало внимание аналитиков к Ближнему Востоку, а точнее к возрастающей конфронтации между Ираном и США с их союзниками в регионе. С учетом меняющейся системы международных отношений, трансформации политического ландшафта ближневосточного региона и все большего сокрытия "процесса принятия реальных решений" становится все сложнее проследить какую-либо закономерность в событиях в регионе. Но все же можно зафиксировать определенную картину на сегодняшний день.

Во-первых, это все растущая конкуренция между региональными игроками, которая и является основой постоянных конфликтов в регионе. При этом ни один из игроков не готов к масштабным военным действиям или прямому столкновению, все предпочитают использования методов прокси-войн на территории более слабых региональных стран. Во-вторых, все растущая оторванность правящих элит от "простого" населения стран региона, приводит к объединению людей разных этно-конфессиональных групп в борьбе за лучшее существование. Тому примером служит волна протестных движений, которая охватила более 12 государств Ближнего Востока и Северной Африки в 2019 году. В-третьих, это фактор американского присутствия, которым все больше и больше недовольны региональные игроки. Действия Вашингтона во второй половине 2019 года, а также в первую неделю 2020 года закрепляют беспокойство среди региональных союзников, которые все меньше полагаются на поддержку США в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций.

На фоне вышеуказанных трендов, региональные игроки все более задумываются о концепции внутрирегиональной безопасности, которая позволит странам поддерживать стабильность в регионе, а также заняться укреплением своих позиций внутри страны и как-либо удовлетворить нужды своих подданных и граждан, протестный потенциал которых растет с каждым днем. Но, конечно же, это наиболее позитивный из ожидаемых сценариев развития ситуации, хотя и шансы на его реализацию очень велики как никогда ранее. Возможно, многие со мною не согласятся и скажут что это слишком оптимистичный взгляд на ситуацию, но я попробую объяснить свое видение.

Начнем с Исламской Республики Иран, для которой 2019 и начало 2020 оказались не очень-то удачными с точки зрения внешней политики. Позиции Тегерана очень сильно ослабели в Ливане и Ираке, население которых протестовало против устоявшейся модели консоциальной демократии и призывало к единству во благо лучшего будущего. Не лучшим образом все складывается и с европейскими странами, которые так и не смогли оказать реальную поддержку Тегерану в противовес администрации Трампа. К этому всему добавляем и внутренние социально-экономические проблемы в Иране, которые подталкивают власти в стране к перефокусировке на внутреннюю политику для сохранения существующего строя и снижения протестного потенциала страны.

Поговорим далее о Турции, внутри которой все еще сложнее, чем в регионе. Во многом это издержки за позицию одного из региональных лидеров. Безусловно, президент Эрдоган смог стать независимым от американских и западноевропейских коллег по НАТО.

Ну и завершим тремя арабскими монархиями Персидского залива, которые претендуют на роль региональных лидеров. ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия - которые не могут договориться друг с другом, хотя, фактически правящие лица этих стран имеют родственные связи между собой. Внутри правящей семьи КСА сохраняется напряжение. Чуть лучше обстоят дела в ОАЭ, которая, благодаря эффективной экономической политике в прошлом, смогла стать центром финансовой и коммерческой активности во всем регионе и "островком стабильности" в турбулентном регионе. Третье государство - это Катар, который активно отстаивает свои интересы в регионе, при этом стараясь не привлекать особого внимания. Но внешняя политика Дохи не может продвигаться без опоры на региональные альянсы, среди которых сейчас наиболее близки Анкара и Тегеран.

Как видно, ситуация в регионе достаточно сложна, но она тем не менее дает возможность надеяться на развитие позитивного сценария в 2020 году. А в дальнейшем, с учетом некоторого "ренессанса политической культуры" среди населения стран Ближнего Востока и Северной Африки, в рядах который, на мой взгляд, заметны некоторые характеристики позитивной мировоззренческой трансформации, можно будет увидеть некоторое десятилетии мирного созидания в регионе, если нас не "осчастливят черные лебеди".

Что касается влияния этих процессов на Южный Кавказ, то стабильность и процветание региона позитивно скажутся на странах региона с учетом выгодного географического положения. Для Ирана и Турции важно будет активно развивать свое участие в международных инфраструктурных проектах, которые будут содействовать укреплению экономических, затем и политических связей между странами региона.

Особое значение будет играть МТК "Север-Юг" и другие подобные инициативы, которые позитивно отразятся на развитии Азербайджана и помогут диверсифицировать доходы страны. Экономическое развитие региона, улучшение благосостояние граждан будет последовательно расти. Новый, дополнительный импульс может получить и нагорно-карабахское урегулирование.

Одним словом, 2020 год - это повод снова надеяться на торжество гуманизма и рациональность действий региональных политиков, благодаря которым возможно будет сохранять жизни невинных людей и улучшить благосостояние населения стран Большого Ближнего Востока.