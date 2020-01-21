Азербайджан и Грузию связывают многолетние близкие отношения, и они предопределены как историей, так и географией.

Об этом сказал Day.Az грузинский политический аналитик Гела Васадзе, комментируя визит в Тбилиси министра обороны АР Закира Гасанова.

Региональные проекты, в которых участвуют наши страны, критически важны как для нас, так и для наших партнеров, отметил Васадзе.

"Это вопрос выживаемости в современном мире, и, конечно, тема безопасности здесь на первом месте. В этом контексте визит министра обороны Азербайджана подтверждает готовность наших стран взаимодействовать в деле обеспечения стабильности и безопасности", - отметил Васадзе.

По словам эксперта, обеспечение безопасности в регионе - залог еще больших перспектив для Азербайджана и Грузии.

"Чем выше будет уровень безопасности, тем больше перспектив откроется перед нашими странами, как в плане развития своей экономики, так и в вопросах встраивания в мировые рынки. Повторюсь, это критически важно и для Грузии, и для Азербайджана", - сказал грузинский эксперт.