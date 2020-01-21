Азербайджан и Грузия подписали важный документ в сфере военного сотрудничества - ФОТО
Находящийся с официальным визитом в Грузии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 21 января встретился с министром обороны этой страны Ираклием Гарибашвили, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.
В министерстве обороны Грузии состоялась официальная церемония встречи с азербайджанской делегацией.
В соответствии с протоколом, министры обороны прошли перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны двух стран, после чего состоялась встреча.
На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным сферам военного сотрудничества, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Затронув военно-политическую обстановку в регионе, стороны отметили важность взаимной поддержки территориальной целостности обеих стран, и особо подчеркнули, что развитие двустороннего военного сотрудничества внесет вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе.
В ходе встречи между министерствами обороны Азербайджана и Грузии был подписан План двустороннего сотрудничества на 2020 год.
Документом предусмотрены организация взаимных визитов экспертных групп, проведение совместных мероприятий по боевой подготовке и обмена передовым опытом, а также другие важные вопросы.
Затем для представителей средств массовой информации состоялась пресс-конференция министров обороны двух стран.
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